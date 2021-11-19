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Сексуальна Каменських у ботфортах та колготках у сітку заспівала із зіркою TikTok

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
19 листопада, 16:11
В закладинки
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Популярна українська виконавиця NK та співак-початківець Вася Демчук презентували відеокліп на дуетну пісню про прощання двох закоханих
Спільний реліз Насті Каменських та Васі Демчука
Спільний реліз Насті Каменських та Васі Демчука / Фото: Инстаграм

Днем раніше Настя Каменських у себе в соцмережах розповіла, що випустить чуттєвий дует з молодим виконавцем Васею Демчуком. Співачка опублікувала уривок із нового треку Sorry 2. Вже сьогодні шанувальники почули пісню повністю.

Артисти вирушили зі столиці у безлюдний ліс, щоб зняти кліп на композицію. Вони, сидячи на причепі автомобіля, виконували пісню і їздили по усипаный жовтим листям дорозі.

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Це пісня про прощання з минулим та про пристрасть, яка спалює до тла, – написала Настя.

Сама співачка зізнається, що Вася підкорив її відразу ж своїм проникливим вокалом. Спочатку пісня Sorry 2 була сольною – Демчук виконував її в роликах у TikTok, там Настя її й почула. Каменських звернула увагу на зміст, який молодий артист передавав текстом – їй здалося, що з цього можна зробити хіт.

Її представники написали Васі з пропозицією про співпрацю, і вже за кілька днів вони зустрілися на студії.

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Вона – справжній професіонал, з унікальним голосом та приголомшливою харизмою. Круто, що нам вдалося попрацювати разом. З першої ж спільної демки я зрозумів, що Настя не просто прожила цю пісню, а й додала свою жіночу думку, вклала свою душу, – каже Вася Демчук.

Фанати відзначили атмосферність кліпу – багато хто зізнався, що кадри надихнули їх влаштувати осінню фотосесію. Зробіть і ви знімки на тлі опалого листя на смартфон з потрійною камерою.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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