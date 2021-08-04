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Настя Каменських вразила витонченою фігурою в мікро-купальнику: Дуже гаряча дівчина (фото)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
4 серпня, 11:05
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Володарка однієї з найкрасивіших фігур в українському шоу-бізнесі продовжує ділитися з шанувальниками яскравими кадрами і демонструвати свою колекцію купальників
Настя Каменських в Хорватії
Настя Каменських в Хорватії / Фото: instagram.com/kamenskux

Нещодавно Потап і Настя Каменських вирушили до Хорватії, де співачка спокусливо позувала на яхті. Зірка вирішила знову порадувати армію своїх шанувальників, яких у неї в соцмережі понад п'ять мільйонів, і сфотографувалася в бікіні червоного кольору.

На опублікованих в Instagram фото Настя Каменських стоїть на борту яхти. За традицією, зірка розпустила свої пишні локони, насолоджуючись морською прогулянкою.

Я дуже гаряча дівчина, – написала співачка на іспанською мовою.

Настя Каменських в купальнику на яхті
Настя Каменських в купальнику на яхті / Фото: instagram.com/kamenskux

До співачки і її чоловіка Потапу приєдналася і її мама – Ліда Каменських. Усі разом вони прогулялися містом Коміжа, яке знаходиться в бухті.

Настя зізналася, наскільки важливі для неї сімейні подорожі.

Я виросла в дуже добрій, турботливій, повноцінній і повній кохання сім'ї! Сім'я для мене завжди стоятиме на першому місці. А наші усмішки, подорожі та враження – найбільш незабутні моменти в житті! Зараз буде дуже стандартно написано, але цінуйте, любіть і оберігайте одне одного, – написала співачка.

Настя Каменських з сім'єю і Потапом
Настя Каменських з сім'єю і Потапом / Фото: instagram.com/kamenskux

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Настею Каменських:

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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