Настя Каменських вперше за довгий час показала спільне фото з Потапом у США

Зіркове подружжя активно допомагає Україні, воюючи на інформаційному фронті та виступаючи на благодійних концертах

Настя Каменських з Потапом на Latin American Music Awards. / Фото: instagram.com/kamenskux

У соцмережі Каменських вперше за час війни опублікувала спільне фото зі своїм чоловіком. Подружжя разом було на Latin American Music Awards, де Настя заспівала хіт Black Eyed Peas на підтримку України.

Співачка написала, що разом з Потапом вони, як і більшість українських артистів, щодня докладають всіх зусиль, "аби якомога більше людей по всьому світу знали правду про Україну і підтримували та допомогали нам". Каменських додала, що вони роблять все для того, щоб наше спільне горе і жертви не стали звичними для світу.

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В Instagram артистка опублікувала фото та відео, де вони разом з Потапом постали на тлі прапора України у символічних синьо-жовтих кольорах.

Вірю, що зараз наша головна місія — це робити те, що в нас найкраще виходить – говорити дуже голосно і на весь світ про те, що відбувається! Писати і співати пісні, які почують у всьому світі. Я дуже вдячна, що ми з Льошою мали можливість на LatinAMAs у США гордо тримати наш прапор і розповісти про ситуацію в наших українських містах, привернути увагу до проблеми миру в Україні. Дякую Потап, що був поряд. Дякую, що ми Українці!, – написала Настя.

За словами Каменських, вона знає, що зараз кожен свідомий українець робить все заради нашої перемоги. Тому співачка впевнена, що "ми обов’язково повернемо мир на рідну землю".

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Фоловери розділились на два табори. Одній подякували Каменській та Потапу за те, що вони роблять для України, інші ж нарікають, що зірки нібито відсиджуються за кордоном:

Які ви молодці! Завдяки нашим артистам зараз увесь світ чує Україну, баче наших талановитих та сміливий людей та допомагає нам.

Як вони за*бали обидва.

Піарщики срані задовбали вже, додому їдьте і допомагайте гуманітарною допомогою там, де вона потрібна.

Захоплювалася вашою творчістю, а тепер ще й громадянською позицією захоплююся!

Краще б ви, як справжні патріоти, допомагали б в Україні.

Дорогі, Потап та Настя, співайте! Про мир, про дітей, яким сьогодні дуже важко, про найважливіше – Україну, процвітання народу.

Скріншот Instagram

Скріншот Instagram

Зазначимо, що Настя Каменських за кордом виступає на благодійних концертах, розповідає про всі жахіття війни та закликає допомагати українцям.

Потап активно воює на інформаційному фронті проти рашистів і також виствітлює всю правду про звірства окупантів. До речі, днями він пройшовся по пропагандистці Симоньян.