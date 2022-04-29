Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
💪 Ленд-ліз для України ⚡ Загострення у Придністров'ї ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя
Поиск на segodnya.ua

Оце зустріч!

Як виріс Веня!

Гага висміяла РФ

Син Калкіна

Стосунки Даші

Херд знову бреше
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Настя Каменських вперше за довгий час показала спільне фото з Потапом у США

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
29 квітня, 16:34
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Зіркове подружжя активно допомагає Україні, воюючи на інформаційному фронті та виступаючи на благодійних концертах
Настя Каменських з Потапом на Latin American Music Awards.
Настя Каменських з Потапом на Latin American Music Awards. / Фото: instagram.com/kamenskux

У соцмережі Каменських вперше за час війни опублікувала спільне фото зі своїм чоловіком. Подружжя разом було на Latin American Music Awards, де Настя заспівала хіт Black Eyed Peas на підтримку України.

Співачка написала, що разом з Потапом вони, як і більшість українських артистів, щодня докладають всіх зусиль, "аби якомога більше людей по всьому світу знали правду про Україну і підтримували та допомогали нам". Каменських додала, що вони роблять все для того, щоб наше спільне горе і жертви не стали звичними для світу.

Реклама

В Instagram артистка опублікувала фото та відео, де вони разом з Потапом постали на тлі прапора України у символічних синьо-жовтих кольорах.

Вірю, що зараз наша головна місія — це робити те, що в нас найкраще виходить – говорити дуже голосно і на весь світ про те, що відбувається! Писати і співати пісні, які почують у всьому світі. Я дуже вдячна, що ми з Льошою мали можливість на LatinAMAs у США гордо тримати наш прапор і розповісти про ситуацію в наших українських містах, привернути увагу до проблеми миру в Україні. Дякую Потап, що був поряд. Дякую, що ми Українці!, – написала Настя.

За словами Каменських, вона знає, що зараз кожен свідомий українець робить все заради нашої перемоги. Тому співачка впевнена, що "ми обов’язково повернемо мир на рідну землю".

Реклама

Фоловери розділились на два табори. Одній подякували Каменській та Потапу за те, що вони роблять для України, інші ж нарікають, що зірки нібито відсиджуються за кордоном:

  • Які ви молодці! Завдяки нашим артистам зараз увесь світ чує Україну, баче наших талановитих та сміливий людей та допомагає нам.
  • Як вони за*бали обидва.
  • Піарщики срані задовбали вже, додому їдьте і допомагайте гуманітарною допомогою там, де вона потрібна.
  • Захоплювалася вашою творчістю, а тепер ще й громадянською позицією захоплююся!
  • Краще б ви, як справжні патріоти, допомагали б в Україні.
  • Дорогі, Потап та Настя, співайте! Про мир, про дітей, яким сьогодні дуже важко, про найважливіше – Україну, процвітання народу.
Скріншот Instagram
Скріншот Instagram

Зазначимо, що Настя Каменських за кордом виступає на благодійних концертах, розповідає про всі жахіття війни та закликає допомагати українцям.

Потап активно воює на інформаційному фронті проти рашистів і також виствітлює всю правду про звірства окупантів. До речі, днями він пройшовся по пропагандистці Симоньян.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Королева і писанка
Два цікаві факти про Єлизавету II
Як королева пов'язана з Україною
Insta News
Сором чоловікам-втікачам
Позитив

"Я розумів, що буду тут, якою б не була ситуація. Багато хто намагався виїхати. Це просто клоуни. Смішно."

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти