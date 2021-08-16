Настя Каменських виступила в Одесі перед поверненням Ані Лорак (фото, відео)

В Одесі триває "парад зірок" – після аншлагу Світлани Лободи в нічному клубі IBIZA запалювала Настя Каменських. Співачка та її гарячий балет весь вечір танцювали під найпопулярніші треки, а публіка підспівувала улюблениці.
На сцену NK вже традиційно вийшла в червоній сукні з корсетним верхом і сексуальними вирізами на стегнах, додавши до образу ботфорти.
Судячи з численних відео з концерту в соцмережах, найбільше фанати відривалися під пісню "Попа як у Кім".
Дивіться відео з сольного концерту Насті Каменських в клубі IBIZA.
Нагадаємо, що вже сьогодні в Одесі відбудеться перший за кілька років концерт Ані Лорак в Україні. До того ж, співачка відіграє друге шоу на наступний день – 17 серпня.
Лорак обіцяє шанувальникам два незабутніх концерти в клубі ITAKA, а також готує для слухачів улюблені хіти українською.
8 серпня в клубі IBIZA виступив російський репер Баста, якому раніше був заборонений в'їзд в Україну.
Однак цієї весни він уже дав кілька концертів в різних містах нашої країни. У місті біля Чорного моря артист зібрав повний зал.
Дивіться, як у Києві протестували перед концертом Басти:
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