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Настя Каменських виступила в Одесі перед поверненням Ані Лорак (фото, відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
16 серпня, 09:13
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NK минулого вечора запалила в клубі IBIZA. Ми зібрали фото і відео з цього гарячого шоу, для тих, хто вчора не був у Одесі та все пропустив
Настя Каменських виступила в Одесі
Настя Каменських виступила в Одесі / Фото: instagram.com/kamenskux

В Одесі триває "парад зірок" – після аншлагу Світлани Лободи в нічному клубі IBIZA запалювала Настя Каменських. Співачка та її гарячий балет весь вечір танцювали під найпопулярніші треки, а публіка підспівувала улюблениці.

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На сцену NK вже традиційно вийшла в червоній сукні з корсетним верхом і сексуальними вирізами на стегнах, додавши до образу ботфорти.

NK виступила в Одесі / Фото: instagram.com/stories/shkodatom

Судячи з численних відео з концерту в соцмережах, найбільше фанати відривалися під пісню "Попа як у Кім".

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Настя Каменських виступила в Одесі / Фото: instagram.com/stories/shkodatom

Дивіться відео з сольного концерту Насті Каменських в клубі IBIZA.

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Нагадаємо, що вже сьогодні в Одесі відбудеться перший за кілька років концерт Ані Лорак в Україні. До того ж, співачка відіграє друге шоу на наступний день – 17 серпня.

Лорак обіцяє шанувальникам два незабутніх концерти в клубі ITAKA, а також готує для слухачів улюблені хіти українською.

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8 серпня в клубі IBIZA виступив російський репер Баста, якому раніше був заборонений в'їзд в Україну.

Однак цієї весни він уже дав кілька концертів в різних містах нашої країни. У місті біля Чорного моря артист зібрав повний зал.

Дивіться, як у Києві протестували перед концертом Басти:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Цитата дня

Я порівнюю себе не з дівчатками з глибинки, яким, звичайно, було важче, це очевидно. Я дивлюся на мультимільйонерів, які теж чиїсь сини і дочки. І в порівнянні з ними, я боролася за все сама, я всього досягла сама. І не можна це знецінювати тільки через моє прізвище. Якби його не було, я досягла б рівно того ж, може пізніше, але своє я забрала б.

Ксенія Собчак журналіст, ведуча
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