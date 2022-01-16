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Наталі Холоденко – 39! Найкращі цитати психолога про стосунки та любов до себе

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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16 січня, 13:04
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Сьогодні, 16 січня, психологу та телеведучій виповнюється 39 років. За час своєї телевізійної кар'єри вона врятувала своїми порадами тисячі українських пар
Сьогодні день народження у Наталії Холоденко
Сьогодні день народження у Наталії Холоденко / Фото: instagram.com/kholodenkon

Психолог Наталія Холоденко, яка приголомшила шанувальників новиною про те, чому набрала вагу відзначає день народження.

До 39-річчя знаменитості ми зібрали найяскравіші цитати Наталії про стосунки, які допомогли та допомагають багатьом українським парам будувати щасливі стосунки.

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Наталія Холоденко святкує день народження
Наталія Холоденко святкує день народження / Фото: телеканал "Україна"

Наталія Холоденко вчить не жертвувати щастям

Дівчатка, мої улюблені, пам'ятайте про головне: не можна витрачати більше, ніж отримуєш у відповідь! Будь-які формати відносин мають місце. Досвід відносин (навіть не дуже вдалих) це краще, ніж фантазії про ідеального партнера! Але не заробляйте кохання працею. Не забувайте про своє просте щастя, не жертвуєте так багато. Він ніколи це не оцінить, бо не просив про це...

Головне – не забувати про свою гідність

Ваш партнер повинен чітко розуміти, як поводитися з вами не можна, і чому. Якщо ж він порушить ці негласні правила, для першого разу вистачить простої розмови, попередження. Але якщо все повторитись, треба діяти, бо одними розмовами змінити його ставлення не вдасться.

Наталії Холоденко виповнилося 39 років
Наталії Холоденко виповнилося 39 років / Фото: instagram.com/kholodenkon

Порада психолога – бережіть внутрішню дитину

Ми багато що прощаємо і терпимо заради того, щоб не зустрічатися з почуттям самотності, покинутості, непотрібності. Це призводить до залежності від схвалення, емоційного рабства, почуття порожнечі... самотності боїться наша внутрішня дитина. Йому просто не вистачило обіймів, добрих слів, почуття будинку та затишку. Обіймайте його подумки частіше, говоріть про себе ж: "Я завжди з тобою", "Я про тебе подбаю", "Ти для мене важливіший за всіх" ... Це допоможе уникнути ілюзії, що ваше щастя знаходиться в чиїхось руках, словах чи вчинках.

Наталя радить говорити про почуття

Я пропоную відмовитися від архаїчної форми спілкування та почати говорити про свої почуття, не вирішувати за чоловіка, що він подумав, а питати. Застосовуючи більш цивілізовані форми повідомлення про те, з чим не згодні, ми переходимо на значно вищий рівень відносин і перестаємо завантажуватися негативними емоціями. Почуття не можна думати. Вони є дзеркалом реальності та спрямовують нас. Тільки прислухаючись до себе, ми починаємо розуміти, що насправді відчуваємо.

Поради Наталії Холоденко допомагають тисячам людей
Поради Наталії Холоденко допомагають тисячам людей / Фото: телеканал "Україна"

За що відповідає жінка у стосунках?

Емоційна сторона стосунків – це насамперед відповідальність жінки. І якщо "побут заїв", то саме жінка має проявити мудрість і розгорнути ситуацію в теплу чи навіть романтичну сторону. Чоловіків з дитинства вчили не виявляти своїх почуттів, і навіть якщо вони розуміють, що щось не так, як змінити це, найчастіше просто не уявляють.

Як ми писали , Наталія Холоденко не тільки талановитий психолог, вона мала й іншу сферу діяльності, про яку вона розповіла раніше .

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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