Наталії Могилевській – 46: ТОП-5 пісень співачки, які змусять вас поностальгувати

Сьогодні, 2 серпня, свій день народження відзначає народна артистка України, співачка Наталія Могилевська. Їй виповнюється 46 років. До особистої події співачка презентувала не лише спокусливу фотосесію у сукні-сорочці, а й розповіла про свої мрії.
На честь дня народження співачки ми вирішили згадати п'ять пісень Наталії Могилевської, які змусять вас поностальгувати.
ТОП-5 хітових пісень Наталії Могилевської
Добірку відкриває всім відомий хіт "Ла-ла-ла". Пропонуємо згадати яскравий кліп Наталії та підспівувати, а може і пританцьовувати.
Чарівна Наталя і чарівна пісня "Місяць". Саме ця композиція стала піснею року в Україні 1999 року і зробила Наталю Могилевську однією з найкращих співачок країни.
Пісня "Лимонний ліхтар" увійшла до альбому "Самое-Самое" 2003 року. Легка, водночас, з глибоким змістом, композиція тут же завоювала серця слухачів.
Завершує добірку пісня, слова якої, здається, знають напам'ять якщо не всі, то точно багато хто.
Нагадаємо, раніше Наталія Могилевська ледь не втратила волосся через обіцянки схуднути: як співачці вдалося не стати лисою.
Також ми писали, що Наталія Могилевська очолить журі шоу "Співають всі" на телеканалі "Україна".