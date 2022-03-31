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Наталка Денисенко про російських акторів, які мовчать про війну: "Це просто тварюки"

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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31 березня, 09:14
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Українська акторка Наталка Денисенко в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" розповіла, як намагалася достукатися до російських акторів
Наталка Денисенко висловилася про російських акторів
Наталка Денисенко висловилася про російських акторів / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

З початку війни багато зірок писали російським колегам і закликали не мовчати. Серед тих, хто звертався до знайомих росіян, була і Наталка Денисенко.

Усі росіяни, які приїжджали до нас на зйомки, я навіть не можу сказати, що це колеги – це просто тварюки. Ми кричали до них, щоб вони відповідали нам. Я благала, говорила: "У нас відбувається просто геноцид, повномасштабна війна, не мовчіть, виходьте, кажіть". Був ігнор. Писала Дімі Пчеле, Толіку Руденко. Діма писав: "Наталочко, ми молимося за вас. Я сподіваюся, що це все скінчиться"

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Денисенко зазначила, що російські актори завжди були у захваті від України і не втомлювалися про це говорити.

Хто приїжджав до нас, вони говорили: "Боже, який у вас хороший Київ, які у вас парки, смачне морозиво, а які ресторани та ціни". Цей список був нескінченний. Вони казали, що це у вас така свобода слова, а у нас взагалі такого немає. Я розумію, що це така заздрість до України, до того, що ми реально йшли вгору не лише з кожним роком, а з кожним місяцем – наші люди, кіно, бізнес.

Нагадаємо, раніше чоловік Наталки Денисенко розповів, як російські актори стали брехати про цькування в Україні.

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Еліна Пелешенко
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