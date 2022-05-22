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Наталка Денисенко пояснила, як змінилися їхні з чоловіком стосунки, коли він став військовим

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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22 травня, 21:01
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Актор Андрій Федінчик з перших днів повномасштабної війни захищає Батьківщину у лавах ЗСУ. Тож Наталка Денисенко, як і багато українок, змушена жити у розлуці з коханим
Наталка Денисенко розповіла про зміни у подружньому житті з Андрієм Федінчиком
Наталка Денисенко розповіла про зміни у подружньому житті з Андрієм Федінчиком

Наталка Денисенко, яка присоромила російських колег-"мовчунів", зізналась, що їхні з чоловіком романтичні стосунки під час війни кардинально змінились.

У Instagram зірка "Кріпосної" пояснила, що в мирний час вона "завжди знаходила як і з чим доколупатися до чоловіка".

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Ми всі люди – не ідеальні! Але, на те ми і складаємось у пари, і саме ця людина нам припадає до душі не просто так. Ми всі вчителі і всі учні. І в коханні це проявляється якнайкраще, – поділилась акторка.

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик
Наталка Денисенко та Андрій Федінчик

За словами Денисенко, ситуація в країні загострила почуття, зокрема і в коханні. Як додала кінозірка, через численні стресові ситуації всі навколо скинули маски, а деякі люди відкрили свої незнані раніше грані.

Коли мій чоловік став війcьковим, я усвідомила , що кожного дня його життю (як і тисячам життів наших захисників!) є загроза! Саме в цей момент і приходить розуміння, що немає нічого важливішого за життя! За те, щоб твоя людина була жива і щаслива! Неважливо де, з ким! Головне – життя!, – наголосила Денисенко.

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик
Наталка Денисенко та Андрій Федінчик

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Артистка зауважила, що побутові дрібниці та недомовленості стали просто неважливі. За її словами, люди та їхні стосунки більше не будуть такими як раніше, бо тепер "ми дійсно знаємо, що є важливим і цінним".

Наталка Денисенко побажала всім українкам, щоб вони дочекалися своїх чоловіків живими і неушкодженими. Віримо, що так і буде! Перемога за нами!

Раніше Наталка Денисенко пояснила, за що українців спіткала війна.

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Нагадаємо, днями Андрій Федінчик отримав почесне звання заслуженого артиста України. Так як артист зараз захищає країну, то нагороду замість нього отримала його дружина.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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