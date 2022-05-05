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Наталка Денисенко пояснила, за що українців спіткала війна

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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5 травня, 21:58
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Акторка зізнається, що особисто для неї ця війна кардинально змінила цінності
Наталка Денисенко почала цінувати кожну мить свого життя
Наталка Денисенко почала цінувати кожну мить свого життя / Фото: instagram.com/natalka_denisenko, Колаж: Сьогодні

Наталка Денисенко, яка нещодавно зустрілась з чоловіком після довгої розлуки, вважає, що війна розпочалась через те, що ми роками закривали очі на піступні та руйнівні дії ворога.

Ми спокійно собі жили весь цей час, я знімалася з російськими акторами, говорила мовою окупанта, ми були байдужі(внє палітікі), забувши, або не хотівши знати, що сотнями років вороги систематично і акуратно знищували наших пращурів, нашу культуру, мову. І зараз на очах у всього світу просто знищують нас, і відбирають наші землі, – написала зірка в Instagram.

Акторка вважає, що розвиток завжди приходить після подолання складнощів
Акторка вважає, що розвиток завжди приходить після подолання складнощів / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

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Наталка Денисенко вирішила поставитися по-філософськи до питання війни. Вона поміркувала, "для чого" наш народ переживає ці страждання.

Це так боляче, господи але тепер ми знаємо, для чого! Щоб це все так міцно вкарбувалось в наші голови, в серця, передалося на генному рівні нашим нащадкам і ніколи не повторилося!

За словами кінозірки, війна загострила її цінності, серед яких – безмежна любов до України, любов до роботи, розуміння, наскільки вона та її рідні були щасливі і не помічали цього.

Розуміння того, як я ціную свого чоловіка, і що речі – це тільки речі, що ніякі статки не зрівняються з людяністю і щирістю , що ніхто не має права зазіхати на наше, що наша нація найсильніша в світі, що ніде не може бути так добре, як у себе вдома, – пояснила артистка.

Також Денисенко зрозуміла, що життя – це дійсно скарб, який треба проживати і бути вдячним за кожне добре слово, за кожен ранок та навіть вдих.

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Нагадаємо, раніше Наталка Денисенко розповідала, як намагалася достукатися до російських акторів, але марно.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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