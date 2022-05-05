Наталка Денисенко пояснила, за що українців спіткала війна

Наталка Денисенко, яка нещодавно зустрілась з чоловіком після довгої розлуки, вважає, що війна розпочалась через те, що ми роками закривали очі на піступні та руйнівні дії ворога.
Ми спокійно собі жили весь цей час, я знімалася з російськими акторами, говорила мовою окупанта, ми були байдужі(внє палітікі), забувши, або не хотівши знати, що сотнями років вороги систематично і акуратно знищували наших пращурів, нашу культуру, мову. І зараз на очах у всього світу просто знищують нас, і відбирають наші землі, – написала зірка в Instagram.
Наталка Денисенко вирішила поставитися по-філософськи до питання війни. Вона поміркувала, "для чого" наш народ переживає ці страждання.
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Це так боляче, господи але тепер ми знаємо, для чого! Щоб це все так міцно вкарбувалось в наші голови, в серця, передалося на генному рівні нашим нащадкам і ніколи не повторилося!
За словами кінозірки, війна загострила її цінності, серед яких – безмежна любов до України, любов до роботи, розуміння, наскільки вона та її рідні були щасливі і не помічали цього.
Розуміння того, як я ціную свого чоловіка, і що речі – це тільки речі, що ніякі статки не зрівняються з людяністю і щирістю , що ніхто не має права зазіхати на наше, що наша нація найсильніша в світі, що ніде не може бути так добре, як у себе вдома, – пояснила артистка.
Також Денисенко зрозуміла, що життя – це дійсно скарб, який треба проживати і бути вдячним за кожне добре слово, за кожен ранок та навіть вдих.
Нагадаємо, раніше Наталка Денисенко розповідала, як намагалася достукатися до російських акторів, але марно.
«Вплив війни на ціле покоління українських дітей просто спустошує»