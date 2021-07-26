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Наталка Денисенко вибачилася за бійку чоловіка в Києві: Він не розумів, що творить

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
26 липня, 09:34
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Зірка "Крут" і "Папанькі" Андрій Федінчик став учасником інциденту в Подільському районі Києва. Актор нецензурно висловлювався і спровокував бійку з кількома людьми
Чоловік Наталки Денисенко Андрій Федінчік влаштував бійку в Києві
Чоловік Наталки Денисенко Андрій Федінчік влаштував бійку в Києві / Фото: Скриншот из видео, instagram.com/natalka_denisenko

Вчора по Мережі розлетілося відео, в якому актор Андрій Федінчик не добираючи слів лається з водієм авто і перехожими. Чоловік спровокував бійку і в підсумку його повалили на асфальт.

Ролик опублікував Telegram-канал "Київ оперативний". Відео містить ненормативну лексику.

Що сталося?

Очевидці стверджують, що Федінчик неакуратно їхав по дорозі на електросамокаті. Йому почали сигналити водії авто. До одного з них Андрій під'їхав і спробував витягти чоловіка через вікно, за що отримав порцію сльозогінного газу з балончика.

Зазначається, що артист поводився неадекватно. На відео можна помітити, як він на підвищених тонах, не стримуючи емоцій і матів, лається з іншими учасниками події.

Андрій Федінчик спровокував бійку в Києві / Скріншот: Telegram-канал Kyiv Operativ

Реакція Наталки Денисенко

Дружина Федінчика Наталка Денисенко нічого конкретного про цю історію не говорить. Однак в Instastories вона опублікувала кілька відео, сказавши, що ніколи не думала, що в її житті буде відбуватися подібне.

Скріншот: instagram.com/stories/natalka_denisenko

Крім того, в коментарях до того самого відео в Telegram опублікували скріншот з месенджера, де Наталя Денисенко вибачається за свого чоловіка.

Зірка пише, що Андрій Федінчик переживає важкий етап в житті і що він не розумів, що робить.

Скріншот: Telegram-канал Kyiv Operativ

Зараз у нього дуже складний період внутрішньо, він просто не розумів, що він творить, – пише акторка Денисенко.

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик зустрілися на кастингу телесаги "Клан ювелірів", де Денисенко і на той момент одруженого Федінчика затвердили на головні ролі. З того моменту почалася їхня драматична історія кохання.

Детальніше про роман Денисенко і Федінчика дивіться в сюжеті:

Раніше ми писали, що соліст Rammstein зламав щелепу прихильнику.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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