Наталка Денисенко отримала серйозну травму в дитинстві: Не вставала більше місяця

У сім років українська актриса, яка вперше прокоментувала скандал із її чоловіком, невдало спіткнулася. Від удару вона відчула різкий біль у спині. Мама Наталки відразу звернулася до лікарні, де їй діагностували перелом двох хребців.
Місяць я лежала на твердих дошках із невеликим матрацом, не встаючи навіть у туалет. Було, звичайно, не весело, з огляду на те, що я росла активною дитиною, – згадує Денисенко.
Декілька тижнів Наталка перебувала під наглядом лікарів. Згодом тріщини на хребцях зрослися, але вставши з ліжка, їй довелося знову вчитися ходити.
Я пішла до першого класу, і мама весь рік носила за мною портфель, бо навіть найменший тягар не можна було піднімати, – каже актриса.
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Після травми хребет та м'язи були дуже слабкі, тому лікар порадив батькам Денисенко віддати її на танці, щоб зміцнити м'язовий корсет Для майбутньої актриси це була радісна новина, і вона із задоволенням погодилася.
Моя однокласниця, яка ходила в гурток балетних танців, покликала мене з собою. Так я почала займатися та продовжувала до восьмого класу, – ділиться Наталка.
Незважаючи на те, що їхня родина жила досить скромно, батьки завжди знаходили гроші на вбрання для балету. Мама артистки вночі підшивала її концертні костюми і ходила на всі виступи дочки.
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