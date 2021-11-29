Наталка Денисенко отримала серйозну травму в дитинстві: Не вставала більше місяця

Відома артистка Наталка Денисенко розповіла трагічну історію з дитинства, наслідки якої турбують її до сьогодні

Одного разу Наталка Денисенко травмувала хребет / Фото: Инстаграм

У сім років українська актриса, яка вперше прокоментувала скандал із її чоловіком, невдало спіткнулася. Від удару вона відчула різкий біль у спині. Мама Наталки відразу звернулася до лікарні, де їй діагностували перелом двох хребців.

Місяць я лежала на твердих дошках із невеликим матрацом, не встаючи навіть у туалет. Було, звичайно, не весело, з огляду на те, що я росла активною дитиною, – згадує Денисенко.

Декілька тижнів Наталка перебувала під наглядом лікарів. Згодом тріщини на хребцях зрослися, але вставши з ліжка, їй довелося знову вчитися ходити.

Реклама

Я пішла до першого класу, і мама весь рік носила за мною портфель, бо навіть найменший тягар не можна було піднімати, – каже актриса.

Після падіння актриса не вставала з ліжка більше місяця / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Після травми хребет та м'язи були дуже слабкі, тому лікар порадив батькам Денисенко віддати її на танці, щоб зміцнити м'язовий корсет Для майбутньої актриси це була радісна новина, і вона із задоволенням погодилася.

Моя однокласниця, яка ходила в гурток балетних танців, покликала мене з собою. Так я почала займатися та продовжувала до восьмого класу, – ділиться Наталка.

Після травми лікарі порадили Наталці Денисенко займатися балетом / Фото: Инстаграм

Реклама

Незважаючи на те, що їхня родина жила досить скромно, батьки завжди знаходили гроші на вбрання для балету. Мама артистки вночі підшивала її концертні костюми і ходила на всі виступи дочки.

Читайте також: