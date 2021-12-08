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Наталка Денисенко опинилась в лікарні з сином: Дуже неприємний вірус

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
8 грудня, 19:36
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Зірка "Кріпосної" зізналася, що їй довелося двічі викликати швидку допомогу та звертатися за госпіталізацією. Як відомо, у хлопчика виявили тяжке вірусне захворювання
Акторка Наталка Денисенко потрапила до лікарні з маленьким сином.
Акторка Наталка Денисенко потрапила до лікарні з маленьким сином. / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Син зіркової матусі підхопив ротавірус, через що в нього піднялася температура до +40°, яку не могли збити в домашніх умовах. І тому зараз Наталка Денисенко, яка розповіла трагічну історію з дитинства, перебуває у лікарні з Андрійком.

Акторка розповіла, що хлопчик з вересня не ходить до дитсадка, тому, швидше за все, вірус він підхопив на дитячому майданчику, де час від час грався.

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Як пригадує Денисенко, почалося все з втрати апетиту, нудоти і рвоти, а незабаром у Андрійка сильно піднялася температура тіла.

Коли другого дня йому стало гірше, ми викликали швидку з приватної клініки і вони на місці зробили ряд експрес-аналізів, і вони чітко показали, що це ротавірус, – поділилась Наталка.

У сина акторки ротавірус.
У сина акторки ротавірус. / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Відомо, що при будь-якому вірусі рекомендують пити багато рідини, щоб "вимити" його з організму. Втім, хлопчик не міг пити воду, бо його сильно нудило і він був знесилений. Тому ухвалили рішення про госпіталізацію, де хлопчику зараз ставлять крапельниці.

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Ми опинилися в лікарні під крапельницями, щоб поповнювати рідину та виводити вірус. Загалом, дуже неприємний вірус, але якщо шукати в цій ситуації хороше, то очевидно, що наш імунітет так і працює: твій організм бореться з вірусами, виділяє на них антитіла, і ми стаємо більш стійкими у цьому світі. Тож це треба просто пережити, — зазначила Денисенко.

Наталка Денисенко із сином Андрійком.
Наталка Денисенко із сином Андрійком. / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Згодом Наталка повідомила у Мережі, що її син почувається вже набагато краще і навіть полюбив палату, у якій вони дивляться мультики та лікуються.

Фото: Instastories/natalka_denisenko

Нагадаємо, нещодавно акторка пригадала, як пережила п'яний скандал чоловіка Андрія Федінчика. Влітку актор влаштував бійку в центрі Києва.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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