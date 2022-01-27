Наталка Денисенко у коротких шортиках станцювала на пілоні

Наталка Денисенко вирішила продемонструвати шанувальникам ще один свій талант – танці на пілоні. Фанати оцінили старання акторки у міні-шортиках

Наталка Денисенко станцювала на пілоні / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Зірка серіалу "Фортечна" Наталія Денисенко, яка нещодавно опинилася у лікарні з маленьким сином Андрійка показала, чому навчилася під час тренувань по pole dance – танцям на пілоні.

Наталка Денисенко вирішила зробити відео в жартівливому форматі та показала "очікування" та "реальність" на тренуваннях. Ролик акторка опублікувала на своїй сторінці у Instagram.

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Актриса продемонструвала спокусливі танцювальні елементи у коротеньких шортиках та міні-топі, які наголосили на підтягнутій фігурі Денисенка.

Окрім відточених "па" актриса пожартувала і зобразила, як незручно і смішно виглядала на початкових етапах занять pole dance, чим здорово повеселила фоловерів.

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У коментарях шанувальники зірки "Фортечної" оцінили її почуття гумору та похвалили Денисенка за старання.

"Найголовніше що "очікування" теж у вашому виконанні"

"Другий варіант сексуальніший як на мене! Не?"

"Зовсім навіть нічого. Красиво. Ніжно"

"Чудово!"

"Дуже навіть непогано вийшло прям супер!"

Скріншот – instagram.com/natalka_denisenko/

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що акторка згадала, як пережила п'яний скандал чоловіка Андрія Федінчика. Влітку актор вчинив бійку у центрі Києва.