Наталка Денисенко пригадала, як пережила п'яний скандал чоловіка: У нього бувають спалахи агресії

Влітку зірка "Крут" і "Папанькі" Андрій Федінчик потрапив у гучний скандал – нецензурно висловлювався і спровокував бійку у центрі Києва

Наталка Денисенко пригадала бійку, яку влаштував її чолвік Андрій Федінчик. / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Так, знаменитий актор влаштував вночі бійку в Подільському районі. На відео, яке потрапило в Мережу, було видно, як Федінчик їхав зигзагами на електросамокаті проїзною частиною, а коли водій авто посигналив йому, той підбіг до чоловіка і накинувся на нього.

Вже пройшло декілька місяців з дня інциденту, і от дружина Андрія, акторка Наталка Денисенко вирішила пригадати той вечір і як вони з чоловіком пережили це.

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За словами зірки, ввечері, напередодні інциденту, вона прийшла зі знімального майданчика і побачила, що чоловіку дуже погано, він багато випив і вирішив піти провітритись.

І, звичайно, його заділи люди на дорозі, тому що він напідпитку на самокаті їхав, ну і звичайно він почав кричати, намагався ув'язатися в бійку і це в нього вийшло. Це не те, що він якийсь алкоголік-розбишака, але він дуже каявся. Якби це був якийсь дядя Діма з третього під'їзду, який напився і покричав, то ніхто б про це не знав, а так заслужений артист України напився і вчинив бійку, то звісно ж всі про це знають, – полілилася Денисенко у програмі "Світське життя" .

Артистка додала, що вони з Андрієм "публічні люди і тому відповідають за це".

Наталья зізналася, що була дуже засмучена і сварилася з чоловіком через його витівку. Втім, вона наголосила, що завжди потрібно підтримувати одне одного, незважаючи на обставини.

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Андрій пішов до психоаналітика, щоб зрозуміти корінь цієї проблеми, тому що в нього бувають такі собі спалахи агресії, на мені це ніяк не відображалося, це більш така пацанська тема. Це дуже довгий процес, все-таки всі наші травми йдуть з дитинства і це не просто так. Я плакала, питала чому він так зробив. Але ми пережили це, тому що у сім'ї хто б там що не натворив, треба триматися одне одного, – додала акторка.

Коротко про пару

Андрій Федінчик та Наталя Денисенко одружилися у 2017 році. Того ж року подружжя стало батьками сина Андрія.

Зіркове подружжя виховує сина. / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Відомо, що Андрій займається дубляжем англомовних серіалів і фільмів та знімається у серіалах. Грав у таких проєктах: "Найгірша подруга", "Крути. 1918" тощо.

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Наталья відома своїми ролями у стрічках: "Кріпостна", "Село на мільйон" та інші.

Дивіться повне інтерв'ю з Наталкою Денисенко для "Зіркового шляху":

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