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Наталія Могилевська публічно звернулася до екс-Борису Апрелю Зі Фамелу: "Я багато боролася за тебе"

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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8 лютого, 15:04
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Скандал між екс-Борисом Апрелем та Наталією Могилевською продовжує набирати обертів у Мережі. Опоненти у найкращих традиціях Instagram пишуть один одному пости зі зверненнями
Наталя Могилевська публічно звернулася до екс-Бориса Квітня
Наталя Могилевська публічно звернулася до екс-Бориса Квітня / Фото: Instagram

Гучне обговорення почалося після того, як Зіанджа вирішила повідати світові правду про лаштунки роботи з Наталією Могилевською та Аланом Бадоєвим. Тоді співачка докладно розписала, з якими приниженнями їй довелося зіткнутися за час роботи з відомими продюсером та режисером. .

Наталя Могилевська теж не мовчала і вирішила звернутися до Зі Фамела, як зараз називає себе Борис Апрель, публічно.

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На своїй сторінці в Instagram Могилевська написала пост, у якому розповіла, що завжди підтримувала бік Бориса Апреля та намагалася захищати його всіма силами.

Крім того, виконавиця запевнила, що ніколи не булила Апреля за повноту та зайву вагу, а навпаки всіляко намагалася допомогти артисту впоратися з анорексією.

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Я взагалі не пам'ятаю, щоб він щось їв. Нескінченно сидів на дієтах, нескінченно худнув. У нього було гарне струнке тіло, але пухкі підліткові щічки і це було пов'язано взагалі не з повнотою, а з прекрасною юністю та молодістю, що вигідно відрізняє молодих людей від дорослих, – написала Могилевська.

Могилевська запевнила, що неодноразово ризикувала власною репутацією концертами та зв'язками заради того, щоб "просунути" революційного для того часу артиста.

Мені дивно, що ти звинуватила мене у неприйнятті трансгендерів. Коли я за тебе влаштовувала буквально революції, не даючи можливості організаторам шоу проїхати на зйомку та ризикуючи всім майданчиком, своєю участю та репутацією…Я багато разів боролася за тебе, відстоювала та витирала твої сльози… Ну і годувала, звичайно теж :))))

Могилевська відповіла, що досі ставиться до Бориса Апреля, як і раніше, і не хоче створювати гучний конфлікт. Тому колишня продюсерка артиста попросила утриматися від нападок у її бік.

Раніше ми писали, як тепер виглядає і що постить в інстаграмі Зіанджа – Колишній Борис Апрель.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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