Зірки
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
💥 Справа Медведчука - Порошенка 🔥 Герої Сьогодні ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?

Eurovision 2022

Ріанна народила

Реаліті Сассекських

Stefania по-литовськи

Степан у Каннах

Брежнєва та фури
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Наталія Могилевська розповіла про таємничого коханого: Мені з ним і смерть не страшна

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
23 травня, 16:03
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Співачка Наталія Могилевська розповіла про свого таємничого коханого, з яким провела ці три місяці війни
Наталія Могилевська розповіла про коханого
Наталія Могилевська розповіла про коханого / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Співачка Наталія Могилевська часто ділиться із шанувальниками подробицями про своє життя. Наразі всю свою увагу виконавиця зосередила на допомозі Україні та займається волонтерством у Києві.

Проте в інтерв'ю ведучим передачі Ранок з Україною Могилевська розповіла, що весь цей час поряд із нею був коханий чоловік, який підтримував її. Разом з ним виконавиця відвідувала дитячі будинки та госпіталі, а також військові частини.

Реклама

Ми були разом весь цей час. Він їздить зі мною містами, захищає мене, адже ми буваємо навіть там, де "зникли" військові частини – вони під землею, а для ворога їх просто не існує. Вчора були в Запоріжжі, поблизу якого російські війська. Тобто він їздить зі мною і захищає від усього. Мені з ним і смерть не страшна, як у пісні, – поділилася співачка.

Поки що, за словами Могилевської, вона не поспішає розкривати особистість свого обранця та історію їхнього знайомства. Співачка чекає, коли в Україні настане мир.

Я вважаю, що під час війни всі історії кохання не на часі. І нашу історію ми розповімо згодом. Проте я дуже вдячна йому за те, що він зі мною, – розповіла Могилевська.

Раніше Наталія Могилевська розповіла, що втратила близьку людину під обстрілами в Маріуполі.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
HOT News
Pink Floyd з Україною!
Створили одяг з українською символікою

Гроші від продажу підуть на допомогу українцям

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти