Знайди свою вовчицю, Олежка: актриса Віталіна Біблів звернулася до Винника з визнанням

Якщо ви ще не дивилися перші серії ситкому "Люся Інтерн", їх можна знайти на YouTube каналу "Україна". Що тільки не витворяють герої комедійного серіалу в стінах лікарні? Інтерни постійно потрапляють в якісь смішні ситуації, виручають один одного, намагаються не потрапити на очі завідуючої відділенням і несподівано зустрічаються в стінах лікарні з яскравими українськими зірками.
Наприклад, один з них – ведучий каналу "Україна" Олексій Суханов, якого обожнює головна медстестра на прізвисько Рупор.
Героїню серіалу навіть застали з ним в ліжку ... Ось тільки сталося це насправді чи тільки в мріях героїні ситкому, глядачі дізнаються пізніше.
Ще один чоловік її серця – співак Олег Винник. Її героїня – Ніна Миколаївна Рожок на прізвисько Рупор – обожнює Олега Винника, мріє потрапити до нього на концерт.
Перебуваючи в ролі свого персонажа, Віталіна Біблів не змогла більше стримувати почуття і звернулася до кумира мільйонів:
Олежка, я чекаю тебе! Приходь на програму "Говорить Україна" до Олексія Суханову. Знайди мене! Знайди свою родичку, жінку, свою вовчицю, Олежка. Знайди.
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Заради такої зустрічі Рупор готова піти на все. Звичайно ж, в першу чергу стати ще красивіше:
Я буду рада, я чекати буду. Я в перукарню запишуся за рік, якщо треба. Чесно, Олежка.
Раніше повідомлялося, що актриса Римма Зюбіна знову пішла вчитися і стала інтерном.