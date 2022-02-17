Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Загострення в ООС ⚡ Війна з РФ Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🎤 Alina Pash відмовилася від Євробачення
Поиск на segodnya.ua

Скандальний Нацвідбір

Періс тоді і зараз

Фріске вагітна

Стужук зганьбилася

Велика прогулянка

Роман Мендель
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Названа дата виходу мелодрами "Ти мене ніколи не забудеш" з Дицевичем та Полянським

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
17 лютого, 19:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
На глядачів чекає історія про сучасну Жанну д'Арк, на долю якої випало чимало випробувань
Новинка скоро вийде на экрани
Новинка скоро вийде на экрани / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Поки що наші читачі цікавилися подробицями фільму "Велика прогулянка", з'явилася інформація про ще одну прем'єру на телеканалі "Україна".

Прем'єра "Ти мене ніколи не забудеш": дата

Сьогодні стало відомо, що вже 21 лютого на каналі "Україна" відбудеться прем'єра 16-серійної картини "Ти мене ніколи не забудеш" виробництва продакшн-компанії "Київтелефільм".

Реклама

Про сюжет "Ти мене ніколи не забудеш"

Жанна та Марк знайомі з дитинства. Батько Жанни, заслужений учитель у 90-ті роки, допоміг 14-річному сироті Марку стати на справжній шлях. Ларіонов врятував його від колонії, взяв на поруки, і з того часу хлопець часто бував у їхньому домі. Через роки між Марком і Ларіоновим відбувається розбрат. У сім'ї дівчини трапляється трагедія і дороги молодих людей розходяться. Однак через час у житті Марка та Жанни багато що змінюється. Але їхній шлях один до одного занадто довгий і звивистий.

Мені сподобалася парадоксальність сценарію, – сказав режисер фільму Ти мене ніколи не забудеш Андрій Новосьолов. – Він незвичайний і в ньому іноді пристрасті виходять на рівень Шекспіра. Мені захотілося зробити дуже зворушливу історію і, вибираючи акторів, ми враховували цей момент. Я сподіваюся, що картина вийшла проникливою і найголовніше – живою.

Роман Полянський
Роман Полянський / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Актриса Ганна Клінська розповіла, що її героїню назвали на честь Жанни д'Арк, тому що дівчині доведеться дуже багато подолати.

Реклама

Коли я прочитала сценарій, то подумала: "Я хотіла б, щоб ця історія допомогла людям зрозуміти – бувають різні життєві обставини, але треба бути сильними і жити далі". З будь-якої складної ситуації завжди можна знайти вихід,

- поділилася актриса Ганна Клінська.

Подробиці про серіал "Ти мене ніколи не забудеш"

  • У ролях також зіграли: Вахтанг Берідзе, Кирило Дицевич, Алла Подчуфарова, Олександр Мохов, Ірина Мохова, Людмила Нільська, Роман Полянський, Анжей Новосьолов, Ганна Расстальна та інші.
  • Режисер-постановник – Андрій Новосьолов.
  • Оператор-постановник – Станіслав Ткачов.
  • Продюсери – Вікторія Корогод, Ірина Черняк, Валентин Опалєв, Павло Карван.
  • Виробництвом серіалу на замовлення каналу "Україна" займалася продакшн-компанія "Київтелефільм".

Дивіться серіал "Ти мене ніколи не забудеш" із 21 лютого, з понеділка по четвер, о 21:00 на каналі "Україна".

Також не пропустіть, як зараз виглядає дочка Ольги Фреймут, що подорослішала.

Реклама

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Rich stars
ТОП-5 найбагатших зірок світу
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стівен Спілберг Стівен Спілберг
$7.95 млрд
3
Каньє Вест Каньє Вест
$6.8 млрд
4
Опра Вінфрі Опра Вінфрі
$3.5 млрд
5
Ріанна Ріанна
$1.7 млрд
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сьогодні
17 лютого. Джордано Бруно. Цього дня 422 роки тому у Римі за вироком інквізиції спалили на багатті видатного мислителя епохи Відродження...
Історія дня - за хвилину
Chief and love
Цікаво побачити обличчя дівчини Ектора Хіменеса Браво?
Більше про Ектора

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти