Названа дата виходу мелодрами "Ти мене ніколи не забудеш" з Дицевичем та Полянським

На глядачів чекає історія про сучасну Жанну д'Арк, на долю якої випало чимало випробувань

Новинка скоро вийде на экрани / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Поки що наші читачі цікавилися подробицями фільму "Велика прогулянка", з'явилася інформація про ще одну прем'єру на телеканалі "Україна".

Прем'єра "Ти мене ніколи не забудеш": дата

Сьогодні стало відомо, що вже 21 лютого на каналі "Україна" відбудеться прем'єра 16-серійної картини "Ти мене ніколи не забудеш" виробництва продакшн-компанії "Київтелефільм".

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Про сюжет "Ти мене ніколи не забудеш"

Жанна та Марк знайомі з дитинства. Батько Жанни, заслужений учитель у 90-ті роки, допоміг 14-річному сироті Марку стати на справжній шлях. Ларіонов врятував його від колонії, взяв на поруки, і з того часу хлопець часто бував у їхньому домі. Через роки між Марком і Ларіоновим відбувається розбрат. У сім'ї дівчини трапляється трагедія і дороги молодих людей розходяться. Однак через час у житті Марка та Жанни багато що змінюється. Але їхній шлях один до одного занадто довгий і звивистий.

Мені сподобалася парадоксальність сценарію, – сказав режисер фільму Ти мене ніколи не забудеш Андрій Новосьолов. – Він незвичайний і в ньому іноді пристрасті виходять на рівень Шекспіра. Мені захотілося зробити дуже зворушливу історію і, вибираючи акторів, ми враховували цей момент. Я сподіваюся, що картина вийшла проникливою і найголовніше – живою.

Роман Полянський / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Актриса Ганна Клінська розповіла, що її героїню назвали на честь Жанни д'Арк, тому що дівчині доведеться дуже багато подолати.

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Коли я прочитала сценарій, то подумала: "Я хотіла б, щоб ця історія допомогла людям зрозуміти – бувають різні життєві обставини, але треба бути сильними і жити далі". З будь-якої складної ситуації завжди можна знайти вихід,

- поділилася актриса Ганна Клінська.

Подробиці про серіал "Ти мене ніколи не забудеш"

У ролях також зіграли: Вахтанг Берідзе, Кирило Дицевич, Алла Подчуфарова, Олександр Мохов, Ірина Мохова, Людмила Нільська, Роман Полянський, Анжей Новосьолов, Ганна Расстальна та інші.

Режисер-постановник – Андрій Новосьолов.

Оператор-постановник – Станіслав Ткачов.

Продюсери – Вікторія Корогод, Ірина Черняк, Валентин Опалєв, Павло Карван.

Виробництвом серіалу на замовлення каналу "Україна" займалася продакшн-компанія "Київтелефільм".

Дивіться серіал "Ти мене ніколи не забудеш" із 21 лютого, з понеділка по четвер, о 21:00 на каналі "Україна".

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