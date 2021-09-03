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Не вибачився, але шкодує: Оля Полякова відповіла, чим закінчився скандал з Меладзе

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
3 вересня, 16:50
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Валерій Меладзе дав інтерв'ю Ксенії Собчак, в якому назвав Олю Полякову фріком. Через деякий час у співачки поцікавилися, чи вибачився перед нею артист
Оля Полякова/Валерій Меладзе
Оля Полякова/Валерій Меладзе / Фото: Скріншот з YouTube

Російський співак Валерій Меладзе, коментуючи історію зі скандалом навколо його брата Костянтина Меладзе, згадавши Ані Лорак та Олю Полякову, не надто позитивно висловився про останню.

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Тоді Полякова записала відеозвернення, розгромивши Меладзе і поставила йому багато провокаційних запитань. Проте Валерій встиг приїхати до України, виступити на Atlas Weekend і знятися в телешоу.

Журналістка програми "Зірковий шлях", яка виходить на телеканалі "Україна", нещодавно поцікавилися у Полякової, чи вибачився Валерій Меладзе перед нею за ті свої слова.

Я чула, що він шкодує про те, що сказав. Мені передали, що він сказав одному з продюсерів, що він шкодує, але мені не телефонував, – зізналася Оля Полякова.

Співачка не виключає примирення з Меладзе, зазначаючи, що вони "і не сварилися".

Чому розгорівся скандал між Поляковою та Меладзе?

У липні Валерій Меладзе дав інтерв'ю Ксенії Собчак, в якому назвав Олю Полякову фріком в купальнику й короні. Цього було достатньо, аби українська співачка моментально відреагувала. Оля записала відеозвернення, в якому згадала Валерію, коли ж той скаже "хоч що-небудь про анексію Криму і агресію Росії на Донбасі". Полякова також додала, що Меладзе не може визнати гарасмент з боку його брата Костянтина, про який говорили все літо.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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