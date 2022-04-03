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"Не люди, а біомаса!": Камалія рознесла росіян, які прагнуть знищити Україну (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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3 квітня, 16:30
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Українська співачка відреагувала на ролик, який зараз активно обговорюють у Мережі
Камалія назвала росіян "біомасою"
Камалія назвала росіян "біомасою" / Фото: Колаж: Сьогодні

Нещодавно Камалія повідомила, що російські окупанти розстріляли її коней у Бучі – там знаходиться будинок співачки.

Камалія вже висловлювала свою думку про росіян, бажала путіну "горіти у вогні" і заявила, що більше не спілкується зі знайомими, які проживають на території росії.

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Сьогодні виконавиця поділилася у Instagram відео, в якому росіяни кажуть, що Україну потрібно "знести з лиця Землі". У Камалії ж свій погляд на це:

Після таких висловлювань кацапів хочеться знести з лиця землі росію разом з усіма її жителями, щоб жодного гена зла не залишилося! Там уже не люди, а біомаса! Це ж бур'ян процвітаючого та розвиненого суспільства всього світу! А що з бур'яном роблять на городі та для чого? Знаєте?

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Раніше в інтерв'ю "Зірковому шляху" Камалія розповідала, що якийсь час намагалася достукатися до колег по сцені, які перебувають у росії та мовчать про війну. Зокрема – Ані Лорак та Філіп Кіркоров.

Та ніхто з них на повідомлення Камалії не відреагував. Більше того, Лорак, яка родом з України, видалила свій профіль у Instagram, а її фанати почали цькувати Ірину Федишин.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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