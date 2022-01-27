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Не треба вигадувати те, чого немає: Андрій Данилко – про виконання пісні "Батько наш – Бандера"

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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27 січня, 19:45
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Популярний артист, зважаючи на резонанс, який викликало відео, вирішив прокоментувати ситуацію
Артист дав коментар про скандальний ролик
Артист дав коментар про скандальний ролик / Фото: instagram.com/v_serduchka

Цього тижня до Мережі потрапило відео зі зйомок "Дизель шоу", де Вєрка Сердючка зі сцени заспівала хіт "Батько наш – Бандера", який вірусом ходив у TikTok. Навколо ролика виникло багато розмов, тож Андрій Данилко ("батько" Сердючки) вирішив прояснити ситуацію.

У коментарі для "Страны"Данилко повідомив, що заспівав пісню на сцені через її популярність:

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Сердючка опинилася в центрі обговорень
Сердючка опинилася в центрі обговорень / Фото: instagram.com/v_serduchka

Це була імпровізація. Не треба вигадувати те, чого нема. Ця пісня в той момент, коли записувалося "Дизель шоу", була вірусною та популярною в інтернеті, у TikTok. Я сприймаю її як просто пісню, і не більше.

За словами артиста, він не вкладав жодного політичного чи військового підтексту у це виконання:

Я ще розумію, якби я вийшов у прямий ефір, чи на Майдані і якось декларував це. Людям нічим зайнятися, вони люблять вигадувати та загострюють ситуацію. Бо зараз немає інформаційного приводу, і люди люблять негатив. Я ж давно на сцені виступаю і бачу, що настільки не вистачає позитиву. Ми займаємось тільки підняттям настрою у цей тяжкий час, коли люди спиваються, не знають, що робити далі.

Андрій Данилко / скріншот

Артист лише від журналістів дізнався, що спалахує якийсь скандал. За його словами, під час концерту вона у залі не викликала жодного скандалу.

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Нагадаємо, "Батько наш – Бандера" став хітом у TikTok восени 2021 року після того, як компанія підлітків зі Львова переспівала пісню, а їхнє відео потрапило до ефіру російських пропагандистів.

До слова, цього тижня обговорюють дизайн квартири Ксенії Мішиної.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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