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Чи не занадто рано? У соцмережах незадоволені, що зірці Папіка дали заслужену артистку

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
12 вересня, 15:38
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30-річна акторка Дар'я Петрожицька отримала нагороду від президента України. Користувачі соцмереж сперечаються про те, чи заслужила Дар'я це звання
Дар'ю Петрожицьку нагородили званням "Заслужений артист України"
Дар'ю Петрожицьку нагородили званням "Заслужений артист України" / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

На честь Дня українського кіно президент України Володимир Зеленський роздав чергову порцію нагород видатним українцям "за значний особистий внесок у розвиток кіномистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність". Про це повідомляють на сайті глави держави.

Серед тих, хто отримав нагороди, – а це акторка Ольга Сумська (орден княгині Ольги 3-го ступеня), ведучий і актор Юрій Горбунов (орден "За заслуги" 3-го ступеня), актор Станіслав Боклан (орден "За заслуги" 3-го ступеня) – опинилася і зірка серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька.

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Дар'я Петрожицька і Станіслав Боклан у серіалі "Папік" / Фото: instagram.com/papikserial_official

Поки шанувальники акторки вітають її з досягненням, інші користувачі Мережі не розуміють, за що Петрожицька відзначена такою нагородою.

  • "Вона заслужила це звання".
  • "Ура! Заслужено".
  • "Вау. Ось це свято".
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Скріншот: instagram.com/papikserial_official

  • "Ого, нічого проти не маю, але чи не занадто рано?"
  • "Я, звичайно, все розумію, та за що? За один серіал "Папік"?"
  • "С*ка, заслужена артистка? Чи заслужено?"

instagram.com/papikserial_official
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Хто така Дар'я Петрожицька

Дар'я Петрожицька народилася в Чернігові в родині театралів. На театральну сцену вийшла в чотири роки. У 2012-му закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. Почала зніматися в кіно у 2013-му.

Широку популярність Дар'ї принесла роль Лізи в серіалі "Папік". Петрожицька також була учасницею кількох українських телешоу.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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