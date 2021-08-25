Не тільки Вакарчук. Українські знаменитості, які стали батьками після 40 років

У кого із зірок в нашому списку діти з'явилися вперше, а хтось, на момент появи ще однієї дитини, вже був досвідченим батьком на своєму п'ятому десятку

Знаменитості, які стали батьками після 40 років / Фото: instagram.com/viktorpavlik, instagram.com/vasyafrolova, facebook.com/david.axelrod.singer

Лідеру гурту "Океан Ельзи" – 46. Сьогодні стало відомо, що у нього народився син, якого назвали Іваном. Вітаємо музиканта і пропонуємо вам дізнатися, хто ще з українських знаменитостей стали батьками після 40 років.

Василіса Фролова

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Як і Святослав, у Василісм після 40 років народилася перша дитина, і теж син. 43-річна українська теле- і радіоведуча неодноразово зізнавалася в інтерв'ю, що вже й не думала, що коли-небудь стане мамою.

Василіса Фролова зізналася, що могла втратити дитину / Фото: instagram.com/vasyafrolova

Юрій Горбунов

Юрій Горбунов вперше став батьком, коли йому було 46 років, в 2017 році. Тоді Катерина Осадча народила йому сина Івана. До слова, нещодавно пара стала батьками вдруге – у них народився ще один син.

Телеведучі Катя Осадча і Юрій Горбунов / Фото: instagram.com/kosadcha

Віктор Павлік

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Зовсім нещодавно 56-річний Віктор Павлік став батьком вчетверте – молода дружина артиста, Катерина Репяхова, народила йому сина. Від попередніх шлюбів у Віктора є син і дочка. Минулого року не стало сина Віктора – Павла Павлика. Хлопцеві був 21 рік, він довгий час боровся з онкологічним захворюванням.

Віктор Павлік з сином Михайлом / Фото: instagram.com/repyahovakate

Олена Мозгова

У продюсера Олени Мозгової є три дочки – старша Зоя, середня дочка – Євгенія від співака Олександра Пономарьова і молодша Соломія від співака Девіда Аксельрода. Соломію Олена народила в 41 рік.

Олена Мозгова та Девід Аксельрод з дочкою Соломією / Фото: facebook.com/david.axelrod.singer

Олег Скрипка

Олег Скрипка – багатодітний батько. У соліста легендарного гурту "Воплі Відоплясова" і його дружини Наталії четверо дітей: 15-річний Роман, 13-річний Устим, 10-річна Олеся і 8-річна Зоряна. Всі діти артиста народилися, коли йому вже було за 40.

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Олег Скрипка з дружиною та дітьми / Фото: instagram.com/o.skrypka

Ірина Білик

У легендарної української співачки Ірини Білик є 22-річний син Гліб, а в 2015 році на той момент у 45-річної артистки народився другий син – Тебріз. Артистка скористалася послугами сурогатного материнства.

Ірина Білик із сином Тебрізом / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Раніше ми робили добірку багатодітних українських знаменитостей.

Дивіться відеосюжет про талановитих дітей зірок: