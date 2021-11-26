Дитячий охоронець Євген Олійник: Не всі змогли пережити мій успіх

6 грудня на телеканалі "Україна" стартує прем'єра детективного серіалу "Дитячий охоронець". Ми розпитали виконавця головної ролі про його акторський шлях

Євген Олейник декілька років досягав акторського успіху / Фото: Эксклюзив "Зіркового шляху"

Про дружбу, кризу середнього віку та сайти знайомств виконавець ролі Тараса, актор Євген Олійник розповів у ексклюзивному інтерв'ю.

Чим глядачеві буде цікавий серіал?

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Мій герой Тарас закінчує військову кар'єру, і йому треба наново налагоджувати життя. Для нього у спецназі все зрозуміло, а от з дітьми ладнати складно. До того ж, у нас багато екшену, гонитви, динаміки – такі сцени дуже захоплюючі. Не можу не сказати про неймовірних наших дітей, яких охоронятиме мій герой, вони дуже професійні, і це чудово.

З ким дружите з акторів?

Дуже добре перевіряють дружбу гроші та слава одного з друзів. Не всі змогли пережити мій успіх. Відстань мінімізувала спілкування з моїми Дніпровськими друзями, але те близьке коло, яке я мав, залишилося. Я взагалі інтроверт, до клубів не ходжу, галасливі вечірки не люблю. Серед акторів друзі є, та їх мало.

Після успіху актора, багато друзів перестали з ним спілкуватися / Фото: Эксклюзив "Зіркового шляху"

Вашому герою Тарасу необхідно навчитися жити з дітьми. Які ситуації допомогли вийти із зони комфорту та змінили життя?

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Наприклад, коли переїхав до Києва без грошей, жив у найдешевшому хостелі на вокзалі. Це була справжня бляха. Але став міцнішим. Хоча я вважаю, що формулювання "зона комфорту" не зовсім правильне. В інтернеті нас закликають вийти із зони комфорту, але якщо тобі в ній добре, навіщо її залишати? На мій погляд, людина повинна прагнути бути щасливою, а не найсильнішою, багатою чи успішною.

Що думаєте про кризу середнього віку?

Думаю, це нав'язана криза. Є більш складні кризи: наприклад, криза нерозділеного або зруйнованого кохання, криза кар'єри, що не відбулася. На мій погляд, кризи 24-річних можуть бути не легшими, ніж у 36-літніх. У 40 років люди бояться старіти, але якщо у тебе кохана дружина, чудова робота, що страшного у віці?!

Євген вважає, що проблему кризи середнього віку перебільшують / Фото: Эксклюзив "Зіркового шляху"

Під час карантину багато публічних людей стали блогерами. Ви не думали про те, щоб спробувати себе у цій справі?

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Я не був би топовим блогером, бо блогери в основному говорять не правду, а те, що люди ходять почути. Багато популярних блогерів показують шикарне життя, хоча насправді не мають його. Беруть в оренду дорогі будинки, автомобілі та видають за свої. Я особисто знаю кілька таких. Більшість блогерів хочуть упіймати максимальний хайп. І це не моє. У мене мій шлях.

Ви активно ділитеся своїми віршами у соцмережі. Чи є в планах випустити збірку?

Звичайно, але для цього потрібен час і чималі фінанси. Коли заробляю гроші, немає часу і навпаки. Але я пообіцяв собі, що обов'язково знайду час та постараюся випустити збірку.

Про що серіал "Дитячий охоронець"?

За сюжетом колишній спецназівець Тарас приймає пропозицію влаштуватися в агентство, яке охороняє дітей. Тепер Тарас має запобігти небезпеці, яка загрожує його клієнтам, і розібратися у справжніх причинах, що призвели до неї.

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