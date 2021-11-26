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Дитячий охоронець Євген Олійник: Не всі змогли пережити мій успіх

Ексклюзив
Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
26 листопада, 14:15
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6 грудня на телеканалі "Україна" стартує прем'єра детективного серіалу "Дитячий охоронець". Ми розпитали виконавця головної ролі про його акторський шлях
Євген Олейник декілька років досягав акторського успіху
Євген Олейник декілька років досягав акторського успіху / Фото: Эксклюзив "Зіркового шляху"

Про дружбу, кризу середнього віку та сайти знайомств виконавець ролі Тараса, актор Євген Олійник розповів у ексклюзивному інтерв'ю.

Чим глядачеві буде цікавий серіал?

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Мій герой Тарас закінчує військову кар'єру, і йому треба наново налагоджувати життя. Для нього у спецназі все зрозуміло, а от з дітьми ладнати складно. До того ж, у нас багато екшену, гонитви, динаміки – такі сцени дуже захоплюючі. Не можу не сказати про неймовірних наших дітей, яких охоронятиме мій герой, вони дуже професійні, і це чудово.

З ким дружите з акторів?

Дуже добре перевіряють дружбу гроші та слава одного з друзів. Не всі змогли пережити мій успіх. Відстань мінімізувала спілкування з моїми Дніпровськими друзями, але те близьке коло, яке я мав, залишилося. Я взагалі інтроверт, до клубів не ходжу, галасливі вечірки не люблю. Серед акторів друзі є, та їх мало.

Після успіху актора, багато друзів перестали з ним спілкуватися
Після успіху актора, багато друзів перестали з ним спілкуватися / Фото: Эксклюзив "Зіркового шляху"

Вашому герою Тарасу необхідно навчитися жити з дітьми. Які ситуації допомогли вийти із зони комфорту та змінили життя?

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Наприклад, коли переїхав до Києва без грошей, жив у найдешевшому хостелі на вокзалі. Це була справжня бляха. Але став міцнішим. Хоча я вважаю, що формулювання "зона комфорту" не зовсім правильне. В інтернеті нас закликають вийти із зони комфорту, але якщо тобі в ній добре, навіщо її залишати? На мій погляд, людина повинна прагнути бути щасливою, а не найсильнішою, багатою чи успішною.

Що думаєте про кризу середнього віку?

Думаю, це нав'язана криза. Є більш складні кризи: наприклад, криза нерозділеного або зруйнованого кохання, криза кар'єри, що не відбулася. На мій погляд, кризи 24-річних можуть бути не легшими, ніж у 36-літніх. У 40 років люди бояться старіти, але якщо у тебе кохана дружина, чудова робота, що страшного у віці?!

Євген вважає, що проблему кризи середнього віку перебільшують
Євген вважає, що проблему кризи середнього віку перебільшують / Фото: Эксклюзив "Зіркового шляху"

Під час карантину багато публічних людей стали блогерами. Ви не думали про те, щоб спробувати себе у цій справі?

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Я не був би топовим блогером, бо блогери в основному говорять не правду, а те, що люди ходять почути. Багато популярних блогерів показують шикарне життя, хоча насправді не мають його. Беруть в оренду дорогі будинки, автомобілі та видають за свої. Я особисто знаю кілька таких. Більшість блогерів хочуть упіймати максимальний хайп. І це не моє. У мене мій шлях.

Ви активно ділитеся своїми віршами у соцмережі. Чи є в планах випустити збірку?

Звичайно, але для цього потрібен час і чималі фінанси. Коли заробляю гроші, немає часу і навпаки. Але я пообіцяв собі, що обов'язково знайду час та постараюся випустити збірку.

Про що серіал "Дитячий охоронець"?

За сюжетом колишній спецназівець Тарас приймає пропозицію влаштуватися в агентство, яке охороняє дітей. Тепер Тарас має запобігти небезпеці, яка загрожує його клієнтам, і розібратися у справжніх причинах, що призвели до неї.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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