Невже розлучення? Репяхова зробила нову заяву про Павліка: "Хтось намагається зробити нам погано"

Вчора молода дружина Віктора Павліка зі сльозами на очах повідомила, що її образив чоловік. За добу Катя поділилася новими деталями сімейної кризи

Катерина Репяхова зробила нову заяву про сварку з Віктором Павліком / Фото: instagram.com/repyahovakate

Сину Катерини Репяхової та Віктора Павліка вже півроку. Нещодавно подружжя відсвяткувало 6 місяців і опублікували щасливі світлини з ним у Instagram. Та незабаром у їхньому сімейному житті щось пішло не так, про що ні Катя, ні Віктор Франкович не кажуть.

В сторіс Репяхова заявила, що чоловік її образив, потім написала загадкову фразу "Прокидаєшся вранці і не знаєш, що сьогодні твоє життя зміниться безповоротно".

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Репяхова натякнула на розлучення з Павліком / Скріншот: instagram.com/stories/repyahovakate

Дружина Віктора Павліка, здається, прямо натякає на розлучення. Та що спричинило те, що між ними сталося?

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Сьогодні Репяхова опублікувала кілька сторіс, заявивши, що її сім'я "переживає важкий період", а вся відповідальність за це – на Вікторі Павліку.

Зараз я не жалкую про те, що я виставила це у сторіс. Наша сім'я справді переживає важкий період, я не знаю, як ми з нього вийдемо. Це вже відповідальність Віктора Франковича – як він виходитиме з цієї ситуації, – розповіла фолловерам Катя.

Дівчина також додала, що хтось намагається зіпсувати її сімейне життя із артистом.

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Мені хотілося бути чесною, як є – так є. Нехай спостерігає уся країна. Хтось намагається зробити нам погано. Чим це все закінчиться – побачимо, – підсумувала Репяхова.

Що каже Віктор Павлік?

Як я вже написала вище, Віктор Павлік не коментує сторіс своєї дружини. Його останні публікації в Інстаграм присвячені синові Міші, якому він заспівав пісню "Татова коліскова". Артист також опублікував світлину з дитиною.

Віктор Павлік із шестимісячним сином Михасиком / Фото: instagram.com/viktorpavlik

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