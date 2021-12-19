Невже розлучення? Репяхова зробила нову заяву про Павліка: "Хтось намагається зробити нам погано"

Сину Катерини Репяхової та Віктора Павліка вже півроку. Нещодавно подружжя відсвяткувало 6 місяців і опублікували щасливі світлини з ним у Instagram. Та незабаром у їхньому сімейному житті щось пішло не так, про що ні Катя, ні Віктор Франкович не кажуть.
В сторіс Репяхова заявила, що чоловік її образив, потім написала загадкову фразу "Прокидаєшся вранці і не знаєш, що сьогодні твоє життя зміниться безповоротно".
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Сьогодні Репяхова опублікувала кілька сторіс, заявивши, що її сім'я "переживає важкий період", а вся відповідальність за це – на Вікторі Павліку.
Зараз я не жалкую про те, що я виставила це у сторіс. Наша сім'я справді переживає важкий період, я не знаю, як ми з нього вийдемо. Це вже відповідальність Віктора Франковича – як він виходитиме з цієї ситуації, – розповіла фолловерам Катя.
Дівчина також додала, що хтось намагається зіпсувати її сімейне життя із артистом.
Мені хотілося бути чесною, як є – так є. Нехай спостерігає уся країна. Хтось намагається зробити нам погано. Чим це все закінчиться – побачимо, – підсумувала Репяхова.
Що каже Віктор Павлік?
Як я вже написала вище, Віктор Павлік не коментує сторіс своєї дружини. Його останні публікації в Інстаграм присвячені синові Міші, якому він заспівав пісню "Татова коліскова". Артист також опублікував світлину з дитиною.
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