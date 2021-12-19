Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
👊 Берінчик виграв! 😷 Омікрон в Україні 🎅 День Святого Миколая 🌲 Головна ялинка країни

Скандал з роляті

Зломовчання. Огляд

Крах Містера Біга

Новорічні фільми

Шоу "Маска". Сезон 2

Копія Ріанни
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Невже розлучення? Репяхова зробила нову заяву про Павліка: "Хтось намагається зробити нам погано"

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
19 грудня, 16:44
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Вчора молода дружина Віктора Павліка зі сльозами на очах повідомила, що її образив чоловік. За добу Катя поділилася новими деталями сімейної кризи
Катерина Репяхова зробила нову заяву про сварку з Віктором Павліком
Катерина Репяхова зробила нову заяву про сварку з Віктором Павліком / Фото: instagram.com/repyahovakate

Сину Катерини Репяхової та Віктора Павліка вже півроку. Нещодавно подружжя відсвяткувало 6 місяців і опублікували щасливі світлини з ним у Instagram. Та незабаром у їхньому сімейному житті щось пішло не так, про що ні Катя, ні Віктор Франкович не кажуть.

В сторіс Репяхова заявила, що чоловік її образив, потім написала загадкову фразу "Прокидаєшся вранці і не знаєш, що сьогодні твоє життя зміниться безповоротно".

Реклама

Репяхова натякнула на розлучення з Павліком / Скріншот: instagram.com/stories/repyahovakate

Дружина Віктора Павліка, здається, прямо натякає на розлучення. Та що спричинило те, що між ними сталося?

Реклама

Сьогодні Репяхова опублікувала кілька сторіс, заявивши, що її сім'я "переживає важкий період", а вся відповідальність за це – на Вікторі Павліку.

Зараз я не жалкую про те, що я виставила це у сторіс. Наша сім'я справді переживає важкий період, я не знаю, як ми з нього вийдемо. Це вже відповідальність Віктора Франковича – як він виходитиме з цієї ситуації, – розповіла фолловерам Катя.

Дівчина також додала, що хтось намагається зіпсувати її сімейне життя із артистом.

Реклама

Мені хотілося бути чесною, як є – так є. Нехай спостерігає уся країна. Хтось намагається зробити нам погано. Чим це все закінчиться – побачимо, – підсумувала Репяхова.

Що каже Віктор Павлік?

Як я вже написала вище, Віктор Павлік не коментує сторіс своєї дружини. Його останні публікації в Інстаграм присвячені синові Міші, якому він заспівав пісню "Татова коліскова". Артист також опублікував світлину з дитиною.

Віктор Павлік із шестимісячним сином Михасиком
Віктор Павлік із шестимісячним сином Михасиком / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Ще новини на тему:

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Теленебачене
Унікальні досягнення сенсаційного каналу
Вмикай - не перемикай!
Рейтинг
Найкращі актори за версією The New York Times
1
Бенедикт Камбербетч Бенедикт Камбербетч
2
Крістен Стюарт Крістен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакін Фенікс Хоакін Фенікс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Хто ще увійшов до TOP-13
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
1/2
Зворотній відлік
До Нового року залишилось:
Готуємось разом
Під ялинку!
Прем'єра тижня
THE HARDKISS — Сестра
У кліпі знялася популярна акторка
Новорічний mood ​​​
А ви скучили за олів'є? Наталія Орейро — ТАК!
Must visit
Головні концерти грудня
Дозвілля для меломанів
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Home alone
Будинок Кевіна можна орендувати
Скільки коштує житло Маккалістерів
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти