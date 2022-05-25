Зірки
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
💥 Справа Медведчука - Порошенка 🎬 Канни 2022 ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?

Eurovision 2022

Ріанна народила

Реаліті Сассекських

Stefania по-литовськи

Степан у Каннах

Брежнєва та фури
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Невже знову разом? Ксенія Мішина почала спілкуватись з Олександром Еллертом

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
25 травня, 08:52
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Майже рік тому акторка та шоумен розійшлися і з того моменти всі їхні зв'язки розірвалися. Але війна підштовхнула Мішину забути минулі образи та поновити спілкування
Олександр Еллерт зв’язувався з Ксенією Мішиною після початку війни
Олександр Еллерт зв’язувався з Ксенією Мішиною після початку війни

Розставання Мішиної та Еллерта зробило справжній фурор в Мережі. Фанати парочки довго не могли відійти від такої шокуючої звістки. Що підштовхнуло їх на такий відчайдушний крок та хто проявив ініціативу – досі не відомо. Раніше акторка натякала на токсичність і абьюз у цьому романі. Але натякали так і залишились не підтвердженними.

Як з'ясувалось повномасштабна війна вплинула на стосунки Ксенії та Олександра – вони відновили спілкування. Щоправда, про роман не йдеться. Як розповіла акторка, трагедія, яка прийшла в нашу країну, підштовхнула її забути минулі образи та поновити спілкування з колишнім бойфрендом.

Реклама

Олександр Еллерт і Ксенія Мішина
Олександр Еллерт і Ксенія Мішина

Звичайно, у перший день війни (зв'язалася з Еллертом, – Ред.). "Де ви, що ви?". Усе забули! У такі моменти весь біль здається якимось єрундовим. Його взагалі не стає, коли біда такого масштабу. Ти забуваєш практично все, і перш за все (питаєш, – Ред.): "Як ти там?", "Ти живий?", "Що ти там робиш?". Щоб кожен з українців був здоровий, живий. Щось страшне відбувається в нашій країні, – поділилась Ксенія Мішина в інтерв'ю Аліні Доротюк для YouTube-каналу.

Окрім того, акторка зізналась, що досі носить на безіменному пальці обручку, яку отримала після проєкту "Холостячка".

Це моя каблучка, яку я постійно ношу. Та сама, після "Холостячки". Я її дуже люблю і постійно ношу, – пояснила зірка.

Скріншот з відео

Після початку війни Ксенія Мішина разом з 10-річним сином Платоном виїхала з Києва на Закарпаття. Зараз вони вже перебувають у Бельгії.

Реклама

Як поділилась кінозірка, рідний батько Платона, який одного разу спустив її зі сходів у театрі, під час війни теж пропонував свою допомогу. Втім, Ксенія не стала вдаватися до подробиць.

Ксенія Мішина з сином
Ксенія Мішина з сином

Зараз це дуже складна для мене тема – після стількох років. Я колись розповім цю історію, вона просто неймовірна. Але не зараз. Зараз все це дуже незрозуміло. Але так, війна розкрила багато чого глибокого і дуже цікавого, – заявила Мішина.

Щодо стосунків з батьками, які проживають в анексованому Криму, Мішина каже – для неї це дуже складна, болюча та особиста тема. Акторка не готова поки це обговорювати. За її словами, "життя їх роз'єднало, поки що".

Реклама

До речі, нещодавно Ксенія Мішина попрощалась із крейсером "Москва" та Кримом.

Нагадаємо, у квітні у сина акторки був день народження. Тоді Ксенія Мішина побажала Платону жити у світі, де не треба буде воювати.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
HOT News
Pink Floyd з Україною!
Створили одяг з українською символікою

Гроші від продажу підуть на допомогу українцям

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти