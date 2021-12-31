Наречені для Макса Барських – хто з відомих красунь підходить артисту найбільше (голосування)

Він гарний, чарівний і талановитий, але його серце вільне – у когось із знаменитих дівчат є шанси завоювати Макса Барських

Наречені для Макса Барських

Відомий український виконавець Макс Барських, у якого помітили каблучкуна "тому самому пальці", вважається одним із найзавидніших холостяків у шоу-бізнесі

Незважаючи на те, що бажаючих зустрічатися з ним чимало, артист досі самотній. Ми вирішили пофантазувати і підібрати йому найвідповідніших наречених.

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Ганна Богдан

Ганна – популярна українська модель. Також вона захоплюється режисурою, саме це їх із Максом і об'єднало. Дівчина взяла участь у створенні та зйомках його кліпу "По секрету".

Богдан реалізувала роль пристрасної музи Барських. Модель та артист настільки вжилися у роль закоханих, що шанувальники повірили у почуття між ними. Хтозна, можливо, це була зовсім не гра на камеру, а їхні реальні емоції.

Макс Барських та Ганна Богдан / Фото: Колаж: Сьогодні

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Міша Романова

З Мішею співак товаришує вже багато років, вони справді дуже близькі. Журналісти постійно шукають підтвердження їхнім стосункам, а іноді й прямо запитують: чи є між ними щось. Романова та Барських лише усміхаються у відповідь і вкотре переконують – лише дружба. Але ні для кого не секрет, що від цього до кохання – один крок.

Макс Барських та Міша Романова / Фото: Колаж: Сьогодні

Ксюша Попова

Учасниця "ВІА гри" любить зніматися в сексуальних фотосесіях – і це в неї добре виходить. Серед зіркових хлопців хіба Макс може зрівнятися з Ксюшею. Впевнені, шанувальники були б у захваті від їхніх спільних відвертих знімків.

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Макс Барських та Ксенія Попова / Фото: Колаж: Сьогодні

Zivert

Нерідко робочий процес переростає у любовний союз. Коли дві творчі особистості створюють щось спільне, то з великою ймовірністю між ними можуть виникнути почуття.

А особливо, коли вони після цього так трепетно про це згадують, як це роблять Макс та Zivert, які цього року заспівали дуетом.

Макс Барсmких та Zivert / Фото: Колаж: Сьогодні

Саша Лусс

Якщо стосунки Макса з попередніми нареченими імовірні, то про їхній роман з топ-моделлю Сашею Лусс свого часу писали безліч ЗМІ.

Чутки створив сам Барських, опублікувавши їхні спільні фотографії, де він обіймає Сашу. Очевидно, що це були не просто дружні обійми. Так, можливо, все ж таки між ними щось було?

Макс Барських і Саша Лусс / Фото: Колаж: Сьогодні

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