Без косметики: як Настя Каменських виглядає поза сценою (фото)

NK, яка нещодавно заспівала дуетом з Любов'ю Успенською, хамріялася про відпочинок. В Instagram вона поділилася архівними знімками, зробленими на пляжі серед пальм. Настя на них зображена в купальнику і панамі.
Зірки рідко з'являються перед своїми шанувальниками без макіяжу, та Каменських не з боязких. Ось і на цей раз співачка показала себе без мейку, без яскравого образу, такою, яка вона буває на відпочинку.
Ранок в раю, – коротко підписала пост NK.
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Від своїх фоловерів Настя Каменських отримала десятки компліментів. Та багато користувачів соцмережі не зрозуміли, чому зірка їсть буряк... Насправді ж це рожева пітахайя, вона ж Dragon fruit.
В цілому коментарі в Інстаграм NK дуже різні:
- "Настюша, ти еталон краси, але більше не худни"
- "Настя! А де ваш Шрек?" – натякають на кого?
- "Вау яка гарна"
- "Вони крім як відпочивати ще щось вміють робити?"
Іноді, дивлячись на коментарі під фотографіями зірок, розумієш, чому багато хто з них не часто спілкуються зі своєю аудиторією.
Раніше в інтерв'ю Каменських розповідала, що бачить багато безглуздих коментарів про себе в Мережі, серед них було те, що Настя "зробила" собі груди і ніс.
Співачка також зазначила, що фани постійно їй пишуть про дитину : "Найчастіше я вагітна для всіх. Я якась вже дуже багатодітна мати... Я розумію, що всім вже дуже б хотілося побачити дитинку мою, але, так би мовити, як всесвіт дасть".
Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Настею Каменських:
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