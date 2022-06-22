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Жодних подарунків! Іменинник Сергій Притула збирає 500 млн гривень: на що підуть гроші?

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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22 червня, 16:03
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Сьогодні українському телеведучому виповнюється 41 рік. Замість привітань Притула попросила задонатити на рахунок його благодійного фонду
Сергій Притула попросив незвичайний подарунок на 41 день народження
Сергій Притула попросив незвичайний подарунок на 41 день народження / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Сергій Притула не лише телеведучий та медійна особистість, а й волонтер. З початком військової агресії Росії проти України, у 2014 році, всі свої сили та ресурси зірка екрану спрямовує на допомогу українській армії. Наприклад, нещодавно, разом із переможцями "Євробачення-2022" Kalush Orchestra Притулі вдалося зібрати космічну суму для ЗСУ.

Зупинятись на досягнутому ведучий не планує. У свій день народження Сергій Притула оголосив найбільший збір за всю історію фонду – на 500 мільйонів гривень.

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Сьогодні мені 41. Мені не потрібні подарунки чи пафосні привітання. Все, про що я мрію у свій ДР – це наша Перемога! І разом із командою фонду я намагаюся робити все, що залежить для її наближення. Ми хочемо придбати для ЗСУ три "пташки" Байрактара, які допомагатимуть це робити! – написав у своєму Instagram Прітула.

Шанувальники телеведучого швидко приєдналися до ініціативи. Буквально за кілька годин на скарбничку фонду надійшло понад 30 мільйонів гривень від українців.

Підтримали іменинника та його колеги з шоу-бізнесу. Серед українських зірок швидко поширився пост із проханням допомогти Притулі зібрати на "Байрактарі".

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Instastories на своїх сторінках опублікували: Олексій Дурнєв, Маша Єфросініна, Олександр Педан, Коля Серга та багато інших знаменитостей.

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Напарниця Притули за проєктом "Хто зверху?" Леся Нікітюк взагалі репостнула відеоролик телеведучого на свою сторінку.

Давайте привітаємо Сергія Притулу з Днем Народження! Свої побажання пишіть у коментах, а подарунки передавайте за кодом, він знає, що робити, – написала Нікітюк.

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Раніше Сергій Притула та Parimatch Ukraine зібрали 6,8 млн грн для ЗСУ під час трансляції на Footballhub.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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