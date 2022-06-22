Жодних подарунків! Іменинник Сергій Притула збирає 500 млн гривень: на що підуть гроші?

Сьогодні українському телеведучому виповнюється 41 рік. Замість привітань Притула попросила задонатити на рахунок його благодійного фонду

Сергій Притула попросив незвичайний подарунок на 41 день народження / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Сергій Притула не лише телеведучий та медійна особистість, а й волонтер. З початком військової агресії Росії проти України, у 2014 році, всі свої сили та ресурси зірка екрану спрямовує на допомогу українській армії. Наприклад, нещодавно, разом із переможцями "Євробачення-2022" Kalush Orchestra Притулі вдалося зібрати космічну суму для ЗСУ.

Зупинятись на досягнутому ведучий не планує. У свій день народження Сергій Притула оголосив найбільший збір за всю історію фонду – на 500 мільйонів гривень.

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Сьогодні мені 41. Мені не потрібні подарунки чи пафосні привітання. Все, про що я мрію у свій ДР – це наша Перемога! І разом із командою фонду я намагаюся робити все, що залежить для її наближення. Ми хочемо придбати для ЗСУ три "пташки" Байрактара, які допомагатимуть це робити! – написав у своєму Instagram Прітула.

Шанувальники телеведучого швидко приєдналися до ініціативи. Буквально за кілька годин на скарбничку фонду надійшло понад 30 мільйонів гривень від українців.

Підтримали іменинника та його колеги з шоу-бізнесу. Серед українських зірок швидко поширився пост із проханням допомогти Притулі зібрати на "Байрактарі".

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Instastories на своїх сторінках опублікували: Олексій Дурнєв, Маша Єфросініна, Олександр Педан, Коля Серга та багато інших знаменитостей.

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Напарниця Притули за проєктом "Хто зверху?" Леся Нікітюк взагалі репостнула відеоролик телеведучого на свою сторінку.

Давайте привітаємо Сергія Притулу з Днем Народження! Свої побажання пишіть у коментах, а подарунки передавайте за кодом, він знає, що робити, – написала Нікітюк.

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Раніше Сергій Притула та Parimatch Ukraine зібрали 6,8 млн грн для ЗСУ під час трансляції на Footballhub.