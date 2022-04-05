Нікіта Добринін про тероборону: ми з хлопцями працювали в досить небезпечній зоні щогодини та щодня

Колишній "Холостяк", інфлюенсер і телеведучий Нікіта Добринін розповів про військові реалії, допомогу країні та життя після перемоги

Нікіта Добринін дав ексклюзивне інтерв'ю / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

В ексклюзивному інтерв'ю для "Сьогодні" Нікіта Добринін, який раніше вступив до лав тероборони, поділився одкровеннями про службу в теробороні, свою дружину Дашу Квіткову з сином, заробіток поза Instagram і плани після нашої перемоги.

Про нову реальність. Зараз Даша та Нікіта – це...

В першу чергу, сім’я і свідомі громадяни своєї держави. Ми захищаємо один одного і піклуємось про малюка. Разом з цим, допомагаємо українській армії як фізично, так і матеріально. Намагаємось максимально бути корисними людям, адже, що у мене, що у Даші, величезна аудиторія в Instagram. Зараз саме той час, коли потрібно робити максимум добрих справ для своєї країни. Вона дуже потребує допомоги.

"Зброю в руках тримав"

За словами Нікіти, до війни він уже мав досвід поводження зі зброєю і навіть має військове звання.

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Так, я маю звання лейтенанта. Зброю в руках тримав і впевнено нею володію. Але, оскільки я не військовий, практика, звісно, необхідна. Чесно кажучи, сподівався, що до пострілів не дійде, але вірогідність використання зброї дійсно була. Ми з хлопцями працювали у достатньо небезпечній зоні щогодини і щодня. Я повністю усвідомлював всю відповідальність та цінність життя.

Нікіта Добринін в теробороні / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Про чоловіків, які їдуть із країни з сім'ями, та про заборону на виїзд від 18 до 60 років

Нікіта каже, що не варто змушувати чоловіків без військового досвіду воювати, якщо ті не відчувають такого поклику. Вони також можуть бути корисні країні, якщо підтримуватимуть її фінансово.

Засуджувати всіх я не можу. Адже не знаю історії кожного: чому люди йдуть на цей крок і намагаються покинути країну. Є чоловіки, які захищають свої сім’ї, намагаються вивезти їх у безпечне місце за кордон. Я б не став їх критикувати, тому що вони таким чином піклуються про своїх близьких. На війні важливо, щоб виживали люди. Так само, як і боронили державу. Але для цього у нас є професійна армія та чоловіки з досвідом.

Колишній "Холостяк" (СТБ) ділиться, що йому було б не затишно воювати пліч-о-пліч з людиною, яку змусили йти воювати, яка не вміє тримати зброю і багато нервує там, де треба бути максимально зібраною і мотивованою.

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Якщо ж людина не вміє тримати зброю в руках, від неї, повірте, буде нуль користі на передовій. Якщо ж чоловік може заробляти кошти і підтримувати армію фінансово – можливо, такий внесок у його випадку буде навіть кориснішим, ніж заважати професіоналам робити свою справу? Мені б було не по собі захищати країну пліч-о-пліч з людиною, яка невміло тримає зброю в руках та постійно нервує. Не думаю, що варто змушувати таких людей йти на війну, якщо вони самі не відчувають в собі цих сил.

Микита Добринін не засуджує чоловіків, які поїхали з України за кордон та не взяли до рук зброю / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Російське вторгнення стало тим страшним моментом, після якого наша нація об'єдналася проти головного історичного ворога. І сила наших людей вражає.

Окрім героїв ЗСУ, у нас у країні неймовірна кількість сміливих надлюдей, які голими руками зупиняють танки, які всі, як один, боронять домівку і вмотивовані перемогти у цій війні. Я пишаюсь співвітчизниками. Щасливий, що у нас з ними є здоров’я, сили і непереборне бажання захищати державу.

Чому Даша з малюком залишилися в Україні

З самого початку у нас не було планів виїжджати за кордон. Ми величезні патріоти України. Як і багато інших людей, сподіваємось, що ось-ось, може, за тиждень-два, ми переможемо і всі повернемося додому (усміхається). З такими очікуваннями і надіями живемо зараз з родиною. Але якщо війна й затягнеться, поки планів залишати країну немає. Ми безмежно любимо свою домівку, нашу державу, хоч і багато подорожуємо світом. Ми хочемо пізнавати нові країни і відпочивати десь на вихідних. Але більше за все, бажаємо повертатися додому, в рідну мирну Україну.

Даша та Нікіта з малюком / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

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Про ставлення до "голубів миру"

Наш герой, як і мільйони українців, дивується через мовчання багатьох зірок, які продовжують не помічати російське вторгнення в Україну.

Як і всіх українців, мене бере страшна злість і нерозуміння, як це можливо. Просто не вкладається в голові... Вже йде 37 день протистояння України проти збройної агресії Росії​ ​​​​​​. (На момент, коли ми спілкувалися з Нікітою – прим.ред.)

Нікіта Добринін вважає, що наразі немає місця півтонам.

Людей, які зберігають нейтралітет, я викреслив зі своїх думок. Адже війна показала кожному з нас, що зараз не існує півтонів. Є лише чорне та біле. Вже не той час, коли ти можеш чогось не розуміти чи не розбиратися в політиці. Ти виступаєш або за смерть і знущання, або за Україну. У моїй країні відбуваються страшні події. Щодня чуємо історії, від яких холоне кров у жилах. І найкраще, що ми зараз можемо робити, – допомагати один одному, у будь-який спосіб захищати країну та розповідати правду світу.

Нікіта Добринін розповів, як ставиться до тих, хто мовчить про війну / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

"Було відчуття, що життя на паузі"

Як я вже казав, ми з рідними стали ще свідомішими українцями. Зрозуміли цінність кожного дня. Якщо зараз людина стоїть зі зброєю в руках, у неї є лише ця мить і ніякої більше. Тут і зараз живе абсолютно вся наша країна. Перші дні і тижні було відчуття, що життя на паузі. Але ні, воно не зупинилося. Треба працювати, жити і знаходити нові шляхи для реалізації своїх вмінь, щоб бути корисним і мати можливість й далі забезпечувати свою сім’ю.

Про волонтерство

Нікіта про свої волонтерські ініціативи говорить досить скромно, хоча насправді вони з Дашею допомагають багатьом.

Чесно кажучи, не хочеться пишатися своїм волонтерським досвідом чи хизуватися результатами. Зараз існує величезна кількість компаній, людей, які займаються добрими справами. Всі ми є частиною консолідованої роботи. І спільними зусиллями рятуємо країну. Як й інші громадяни, я допомагаю українцям, фондам та ЗСУ у пошуку і придбанні необхідних речей. На допомогу виділяємо величезні суми для нашої родини, але не вважаю необхідністю їх називати. Зараз такий час, що, якщо є можливість залишити собі заощадження на їжу та надіслати гроші тим, хто їх потребує більше, то ми це робимо.

Нікіта Добринін займається волонтерством під час війни / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Про плани на доходи поза блогом в Instagram

Війна – подія, яка змінила життя кожного. Інстаграм – більше не панацея для зростаючих доходів. Багатьом доводиться тепер вигадувати альтернативні варіанти. Нікіта Добринін та Даша Квіткова – серед них.

Звісно, розмірковуємо. Поки не знаємо, як надалі працюватиме бізнес в Україні, але все відновиться. Ми вже бачимо, що інші країни світу готові нам допомагати фінансово, відбудовувати разом міста та, можливо, заходити в нашу країну з новими компаніями, чого раніше роками не вдавалося. Як наприклад, реалізувати роботу PayPal! Перемовини тривали довго, і ось – успішний старт в Україні. Це важливі кроки для розвитку нашої економіки, яких надалі буде ще більше, я в цьому впевнений. Наша країна стане процвітаючою європейською державою. Головне, щоб ці паростки надії не знищила корупція. Якщо ми дамо новому підходу статися, наші заробітки та перспективи стануть ще кращими.

У цієї відомої пари багато планів на життя після перемоги / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Про джерела натхнення та прогноз на перемогу

Сили і натхнення черпаю з розмов з родичами та друзями. У мене дуже позитивне оточення. Кожен вірить в перемогу і заряджає цієї вірою інших. Ще читаю новини, і більшість з них мене також надихає.

Нікіта також має прогноз, коли ми святкуватимемо перемогу.

Так, у мене він є – влітку повернутися до наших домівок і святкувати перемогу. Спираюсь на інтуїцію та свою надію (усміхається). Зовсім скоро почнемо відбудовувати Україну і робити її ще затишнішою.

Про плани на майбутнє після перемоги

Зараз такий час, що знамениті пари, як і мільйони українців, поки що живуть одним днем, чекаючи нашої грандіозної перемоги.

Ми, як і всі, живемо сьогоднішнім днем. Інколи вони між собою схожі, інколи різняться, але найголовніша цінність – це здоров’я та життя рідних. Перемога вже близько, ми це відчуваємо! І зовсім скоро відсвяткуємо її за великим столом з усією родиною, з тортом і музикою. А по телевізору голосно лунатимуть лише позитивні новини.

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