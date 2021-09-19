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Никитюк повторила образ Кардаш'ян в Balenciaga: модна битва

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
19 вересня, 10:55
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Леся була б не Лесею, якби не повторила за Кім Кардаш'ян або взагалі будь-якою західною зіркою. Українська ведуча приміряла той самий образ від Balenciaga, в якому екс-дружина Каньє Веста фотографувалася напередодні Met Gala
Леся Никитюк повторила образ Кім Кардаш'ян в Balenciaga (фото)
Леся Никитюк повторила образ Кім Кардаш'ян в Balenciaga (фото) / Фото: instagram.com/lesia_nikituk, instagram.com/kimkardashian

Кім Кардаш'ян за останні пару тижнів здивувала публіку декількома total black луками від відомого іспанського бренду. Вона також з'явилася на шоу свого колишнього чоловіка в весільному білому аутфіті від Balenciaga.

Але найбільше соцмережі підкорив ось цей образ Кім:

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Його вже скопіювали Поліна Гагаріна, Рената Литвинова і навіть Христина Орбакайте. Тепер чорний костюм зі шлейфом від Balenciaga дістався і до української столиці.

Леся Нікітюк опублікувала в Instagram-профілі серію світлин, на яких позує в тому самому луці.

Одягла чорне... проводжаю останні літні дні, – написала Леся Нікітюк в соцмережі.

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Нагадаємо, що ким Кардаш'ян з'явилася в костюмі від Balenciaga на червоній доріжці балу Met Gala і у ту ж мить же стала героїнею мемів – в Мережі її порівняли з дементорами із всесвіту Гаррі Поттера.

Кім Кардаш'ян на Met Gala 2021
Кім Кардаш'ян на Met Gala 2021 / Фото: Getty Images

Що ще цікавого було на Met Gala-2021 – ми розповідали тут.

Де і коли зірки зустрічали своїх кумирів – дивіться в сюжеті:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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