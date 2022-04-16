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Нікітюк висловилася про голубку світу Тодоренко: "На ребрі довго не простоїш"

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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16 квітня, 11:40
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Українська ведуча зізналася, як ставиться до колишньої колеги з "Орла та решки"
Леся Нікітюк зізналася, як ставиться до Регіни Тодоренко, яка ігнорує війну в Україні
Леся Нікітюк зізналася, як ставиться до Регіни Тодоренко, яка ігнорує війну в Україні / Фото: instagram.com/lesia_nikituk, instagram.com/reginatodorenko

Нещодавно Регіна Тодоренко розповіла, що мовчить про війну у рідній країні через свого чоловіка. За словами одеситки, вони з Владом Топаловим не можуть порозумітися у питанні нападу росії на українські території.

Тодоренко продовжують активно хейтити в Мережі частина аудиторії і колись колеги з тревел шоу. Днями Регіну осадив Коля Серга, а тепер про неї висловилася Леся Нікітюк

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Дмитро Гордон запитав у популярної української ведучої та блогерки, що вона думає про свою колишню колегу та чи спілкується з нею.

Я можу сказати лише те, що люди, які не визначилися, які мовчать. Знаєте, коли дехто вибирає орел, а дехто вибирає решку, так от я хочу звернутися до тих, хто не може визначитися – на ребрі довго не простоїш, – різко відповіла Нікітюк в інтерв'ю, опублікованому в YouTube-каналі В гостях у Гордона.

Тим часом Тодоренко в Instagram продовжує просувати свою позицію про дружбу народів, мир у всьому світі та любов, замість того, щоб визнати винних у тих жахах, що відбуваються в її рідній країні.

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У сторіс Тодоренко цікавиться, чи є серед її фоловерів інтернаціональні пари.

Скріншот: instagram.com/stories/reginatodorenko

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Раніше співачка Оля Цибульська жорстко розкритикувала "голубів світу" Тодоренко та Лорак: Ці б***ські смердючі артисти!

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Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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