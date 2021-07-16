Ніколи не любила свій день народження: Слава Камінська ностальгічно зустріла своє 37-річчя

Сьогодні, 16 липня, популярна українська співачка, колишня учасниця "НЕАНГЕЛІВ" Слава Камінська святкує 37-річчя

Слава Камінська / Фото: instagram.com/babaslavka

Співачка Слава Камінська, образ якої раніше повторила Джамала, розповіла, що думає про свій день народження. Артистка чесно зізналася шанувальникам, що ніколи не любила це свято, до того ж – з самого дитинства.

У своєму Instagram-акаунті Слава Камінська опублікувала яскравий знімок, на якому позує в тренчі в стилі печворк, білих рукавичках, ботфортах і легінсах з леопардовим принтом. Образ зірки на фото схожий на піратський, до того ж сама співачка закрила ліве око. При цьому артистка не виглядала щасливою і променисто усміхненою, як це люблять демонструвати зірки у свої дні народження.

Я ніколи не любила свій день народження! Не знаю, чому, але ця нелюбов у мене з дитинства! Можливо, тому що практично ніколи не відзначали, а дуже хотілося або просто через те, що в цей день дуже багато уваги і мене це бентежило. Але я завжди любила і продовжую любити свій вік. Незалежно від того, що кожен рік вносить ті чи інші корективи в наші інтереси, здоров'я, зовнішність або психологічну рівновагу. Виглядати зовні молодим – це іноді дорого, але дуже просто. А ось залишатися молодим всередині – це особливий талант, яким я, слава богу, володію. В цьому році друзі спонтанно витягли мене в Каппадокії, тут я зустріну свій новий щасливий рік, який обіцяє бути цікавим та насиченим попереднього (така вже закономірність), – написала Слава Камінська.

Потім співачка пожартувала, що сьогодні знову буде бентежитися, читаючи привітання шанувальників і бубніти в глибині душі, що це дивний день в календарі.

Славі Камінській виповнилося 37 років / Фото: instagram.com/babaslavka

Однією з перших в коментарях привітала колегу телеведуча Леся Нікітюк.

"Летять роки. Як лебеді у вирій... Далі продовжувати? З Днем народження, ти офігезна"

Скріншот Instagram

Дивіться у відеоролику сюжет про дитинство Слави Камінської та про те, як її виховувала мама:

Раніше Слава Камінська показала "гаряче" фото з відпочинку в Туреччині.