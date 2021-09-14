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Ніна Матвієнко платить за житло свого 48-річного сина-ченця, а сам він пише ікони в Ніжині

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"
14 вересня, 19:11
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Довгий час Іван, син Ніни Митрофанівни, жив у Криму, але після окупації півострова Росією, він поїхав жити до Ніжина. Тепер Іван – ієродиякон церкви Іоанна Богослова
Син Ніни Матвієнко в 33 роки став монахом - де він живе і чим зараз займається
Син Ніни Матвієнко в 33 роки став монахом - де він живе і чим зараз займається / Фото: instagram.com/tonya_matvienko, gorod.cn.ua

У Ніни Матвієнко є не тільки дочка Тоня, яка нещодавно розповіла про сильний стрес, а й син Іван. Тепер чоловіка звуть Януарій, йому 48 років і вже третій рік він проживає в Ніжині.

Іван постригся в ченці, коли йому було 33 роки. 12 років він жив у Криму, де служив у бахчисарайському Свято-Успенському монастирі. Там він жив до окупації Криму Росією.

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За словами ієродіакона Януарія, братія в монастирі дотримувалася проросійських поглядів. Настоятель "дав йому благословення" іти й голосувати за анексію Криму, і це "було обов'язково".

Я не ходив, і всі це знали. Не тільки не приховував свої погляди, але і сварився через це. Більшість із Західної України були. Але – Московський патріархат, – каже чоловік в інтерв'ю Gorod.cn.ua.

Ієродиякон Януарій (Іван Гончар), син Ніни Матвієнко
Ієродиякон Януарій (Іван Гончар), син Ніни Матвієнко / Фото: gorod.cn.ua

Януарій сам виїхав з монастиря на запрошення знайомого до Ніжина. Там він проживає в квартирі, за яку, за його словами, платять батьки – Ніна Матвієнко та Петро Гончар. Живе він разом зі священиком Софронієм.

Винаймаємо квартиру. Платять мої батьки. Квартплата плюс комуналка. Наше житло і є келія. Будинок на дві кімнати – окрема в отця Софронія і в мене, – ділиться чоловік.

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Ніна Матвієнко та Петро Гончар
Ніна Матвієнко та Петро Гончар / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Він також зізнався, що активно користується інтернетом, комп'ютером і смартфоном, проте телевізор не дивиться. Заробляє тим, що пише ікони, іноді розписує приміщення.

Більшість (священиків. – Ред.) самі заробляють. Шиють, таксують. ПЦУ поки бідна церква. Є робота, за яку мені платять, – іконопис. Пишу ікони, роблю іконостас на замовлення, – каже ієродиякон.

За словами Януарія, левову частку пожертвувань церкви, де він служить, робить Ніна Матвієнко.

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Як зізнається син Матвієнко, він прийшов до церкви в 18 років, коли вже навчався в Київській художній академії. Прийняв чернецтво в 33 роки.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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