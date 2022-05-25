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Ніна Матвієнко повертається до Києва з Німеччини: Вже проклали маршрут

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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25 травня, 17:57
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Знаменита українська співачка зараз перебуває з дочкою та онуками у німецькому місті Магдебурзі
Ніна Матвієнко хоче повернутися до Києва
Ніна Матвієнко хоче повернутися до Києва

В інтерв'ю програмі каналу "Україна "Зірковий шлях" донька Ніни Митрофанівни, співачка Тоня Матвієнко розповіла, що мати планує повернутися на батьківщину!

На початку війни Тоня поїхала на захід України, а потім прийняла запрошення родичів – і вирушила до Портгуалії з молодшою донькою Ніною та старшою – Уляною. А потім сім'я нарешті зустрілася у Німеччині.

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Маму не бачила два місяці – і ніби я вже доросла, але це мама і ми з нею дуже близькі. Я із мамою живу вже 12 років. Арсен, мама, Уляна та Ніна – ми всі разом, це моя сім'я. І це, чи знаєте (важко – Ред.), перші два місяці бути без чоловіка, без мами, Уляна потім поїхала і я залишилася одна з Ніною, – ділиться Тоня.

За словами Матвієнко-молодшої, Ніна Митрофанівна хоче повернутися додому. Та й сама Тоня незабаром покине Німеччину.

Зараз буде така приголомшлива новина. Мама їде до Києва! Вона сказала: "Все, я більше не можу".

Тоня зізналася, що у Німеччині Ніна Митрофанівна виступала на благодійних концертах, на яких вдалося зібрати гроші для українців.

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Ми співали, до речі, збирали кошти для дітей, які тут у Магдебурзі. На потреби для школи. Тут дуже багато українців, сказали вже 300 тис. І мама каже: "Я поїду додому". Проклали шлях, як вона дістанеться дому, – поділилася Тоня.

Раніше Тоня Матвієнко публікувала знімки з Португалії, де була з доньками. Її чоловік, співак Арсен Мірзоян, як і багато чоловіків, залишився в Україні, займається волонтерством. Нещодавно з'явилися чутки про те, що Тоня та Арсен більше не разом, проте в ексклюзивному коментарі сайту "Сьогодні" Матвієнко розповіла, що це брехня. Тож хейтерам взагалі не варто сподіватися на подібний поворот подій.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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