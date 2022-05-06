Ніна Матвієнко вперше з 25 лютого зустрілася з дочкою та онуками: відео пробирає до сліз

Знаменита українська співачка зустрілася з рідними у Німеччині. Зворушливий момент потрапив на відео

Ніна Матвієнко нарешті побачилася з онуками та донькою / Фото: instagram.com/tonya_matvienko, скріншот

Ролик у своєму Instagram-акаунті опублікувала донька Ніни Митрофанівни, Тоня Матвієнко Судячи з локації, яку вказала Тоня у публікації, сім'я зустрілася у Магдебурзі, Німеччина.

На відео Ніна Мітрфанівна обіймає свою молодшу онучку Ніну, а пізніше до обіймів приєдналися і Тоня з її старшою дочкою, 23-річною Уляною.

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Не бачила маму з 25.02, – підписала відео Тоня.

У коментарях шанувальники зіркової родини залишили тисячі теплих повідомлень. Серед коментаторів також були ведучий "Ранку з Україною" канал "Україна" Анатолій Анатолич, актриса Ольга Сумська та українська співачка Наталія Валевська.

Скріншот: Instagram

Раніше Тоня Матвієнко публікувала знімки з Португалії, де була з доньками. Її чоловік, співак Арсен Мірзоян, як і багато чоловіків, залишився в Україні. Нещодавно з'явилися чутки про те, що Тоня та Арсен більше не разом, проте в ексклюзивному коментарі сайту "Сеьогодні" Матвієнко розповіла, що це брехня. Тож хейтерам взагалі не варто сподіватися на подібний поворот подій.

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Ми також писали про те, що Тоня Матвієнко відповіла на скандальні звинувачення Оксани Білозір і пригадала їй старі домовленості щодо виконання пісні "Коханий".