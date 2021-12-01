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Ніна Матвієнко шкодує, що розповіла про розрив із чоловіком

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
1 грудня, 10:45
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Відома українська співачка раніше в одному зі своїх інтерв'ю розповіла подробиці свого подружнього життя із чоловіком Петром Гончаром
Ніна Матвієнко спростувала чутки про розлучення з чоловіком
Ніна Матвієнко спростувала чутки про розлучення з чоловіком / Фото: скриншот

Ніна Матвієнко зізнавалася, що вони із чоловіком уже довгий час не мешкають разом. Ініціатором розлучення була сама співачка. На її прохання він переселився на дачу в Київській області.

Я попросила чоловіка, щоб він мене покинув. Він вважав, що він ще має своє життя, яке він вибрав. Не було жодного скандалу, нічого. Було розуміння, що від нього вже ніякого толку в домі. Я сказала йому: "Говори людям, що я погана або те, що хочеш", – ділилася співачка.

Ніна Матвієнко та Петро Гончар
Ніна Матвієнко та Петро Гончар / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

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Тепер же Ніна Матвієнко шкодує, що розповіла про конфлікт у родині. За словами співачки, цю історію надто роздмухали.

Ми не будем розлучатись. Не діждетесь. Я європейка. Я українка. Посварилися. Треба давати другий шанс. Це відбулося, тому що багато людей в хаті. Не витримав він, а потім я, – сказала артистка в коментарі для ЖВЛ.

Можливо, що Ніна Матвієнко із чоловіком знову з'їдуться після переїзду Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна до своєї квартири.

Люди лікуються. Якась переоцінка відбувається. Він сказав, як Тоня вибереться, повернеться. Це ж його хата, – підсумувала співачка.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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