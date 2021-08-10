Нова пісня Лободи звучить як Грустный дэнс Artik & Asti: порівнюємо два треки

Початок Allo дуже нагадує головний хіт всіх танцполів. Послухайте разом з нами і вирішите – чи дійсно це так

Лободу звинуватили в плагіаті на Artik & Asti / Фото: instagram.com/lobodaofficial, instagram.com/artikastiofficial

Лободу в буквальному сенсі не милують – то її звинувачували в плагіаті номера на "МУЗ ТВ", тепер співачці доведеться виправдовуватися за пісню Allo – вона, на думку багатьох слухачів, звучить як "Грустный дэнс" Artik & Asti.

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Не будемо тягнути і пропонуємо послухати обидві композиції, порівняти і проголосувати – плагіатчиця LOBODA чи ні.

LOBODA – Allo:

Artik & Asti feat. Артем Качер – Грустный дэнс:

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У коментарях під відео LOBODA, який, до слова, зняв Алан Бадоєв в Києві, розгорілися суперечки про трек:

"Початок прям "Грустный дэнс"

"Початок схожий на Арті і Асті Грустный дэнс"

"1 в 1 прям"

"Та не тільки початок. Біт явно вкрадений"

Скріншот: YouTube

Скріншот: YouTube

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А тепер давайте вирішимо, чи дійсно Allo Свєти Лободи звучить так само, як "Грустный дэнс".

У серпні Світлана Лобода виступить в Одесі. Це буде її перший концерт в Україні за довгий час.

Реакція Мережі на повернення Лободи виявилася неоднозначною: хтось чекає на зірку, а хтось звинувачує її в зраді. Нагадаємо, що LOBODA вже давно проживає в Росії і веде там активну концертну діяльність.

Чому Лобода зірвала свій виступ на концерті "Золотий грамофон – 2020" – дивіться в сюжеті:

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