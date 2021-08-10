Нова пісня Лободи звучить як Грустный дэнс Artik & Asti: порівнюємо два треки

Лободу в буквальному сенсі не милують – то її звинувачували в плагіаті номера на "МУЗ ТВ", тепер співачці доведеться виправдовуватися за пісню Allo – вона, на думку багатьох слухачів, звучить як "Грустный дэнс" Artik & Asti.
Не будемо тягнути і пропонуємо послухати обидві композиції, порівняти і проголосувати – плагіатчиця LOBODA чи ні.
LOBODA – Allo:
Artik & Asti feat. Артем Качер – Грустный дэнс:
У коментарях під відео LOBODA, який, до слова, зняв Алан Бадоєв в Києві, розгорілися суперечки про трек:
- "Початок прям "Грустный дэнс"
- "Початок схожий на Арті і Асті Грустный дэнс"
- "1 в 1 прям"
- "Та не тільки початок. Біт явно вкрадений"
А тепер давайте вирішимо, чи дійсно Allo Свєти Лободи звучить так само, як "Грустный дэнс".
У серпні Світлана Лобода виступить в Одесі. Це буде її перший концерт в Україні за довгий час.
Реакція Мережі на повернення Лободи виявилася неоднозначною: хтось чекає на зірку, а хтось звинувачує її в зраді. Нагадаємо, що LOBODA вже давно проживає в Росії і веде там активну концертну діяльність.
Чому Лобода зірвала свій виступ на концерті "Золотий грамофон – 2020" – дивіться в сюжеті:
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