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Нова пісня Лободи звучить як Грустный дэнс Artik & Asti: порівнюємо два треки

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
10 серпня, 15:39
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Початок Allo дуже нагадує головний хіт всіх танцполів. Послухайте разом з нами і вирішите – чи дійсно це так
Лободу звинуватили в плагіаті на Artik & Asti
Лободу звинуватили в плагіаті на Artik & Asti / Фото: instagram.com/lobodaofficial, instagram.com/artikastiofficial

Лободу в буквальному сенсі не милують – то її звинувачували в плагіаті номера на "МУЗ ТВ", тепер співачці доведеться виправдовуватися за пісню Allo – вона, на думку багатьох слухачів, звучить як "Грустный дэнс" Artik & Asti.

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Не будемо тягнути і пропонуємо послухати обидві композиції, порівняти і проголосувати – плагіатчиця LOBODA чи ні.

LOBODA – Allo:

Artik & Asti feat. Артем Качер – Грустный дэнс:

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У коментарях під відео LOBODA, який, до слова, зняв Алан Бадоєв в Києві, розгорілися суперечки про трек:

  • "Початок прям "Грустный дэнс"
  • "Початок схожий на Арті і Асті Грустный дэнс"
  • "1 в 1 прям"
  • "Та не тільки початок. Біт явно вкрадений"

Скріншот: YouTube

Скріншот: YouTube

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А тепер давайте вирішимо, чи дійсно Allo Свєти Лободи звучить так само, як "Грустный дэнс".

У серпні Світлана Лобода виступить в Одесі. Це буде її перший концерт в Україні за довгий час.

Реакція Мережі на повернення Лободи виявилася неоднозначною: хтось чекає на зірку, а хтось звинувачує її в зраді. Нагадаємо, що LOBODA вже давно проживає в Росії і веде там активну концертну діяльність.

Чому Лобода зірвала свій виступ на концерті "Золотий грамофон – 2020" – дивіться в сюжеті:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Цитата дня

Талашко такий там не один. Коли я вступала до вузу, один з педагогів проявляв і до мене подібні спроби, які відбувалися під впливом горілки. Так, педагоги в вузі періодично п'ють і на індивідуальних заняттях проявляють свою хтивість, знаючи, що жінки будуть мовчати. Бо хто вони - народні, а хто ці, "іногородні".

Яніна Соколова журналіст, ведуча
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