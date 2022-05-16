Не зрозуміли правил Євробачення? Чому Україна дала Польщі "нуль" і як усіх обдурила Ірина Федишин

Що це було: чесне суддівство чи дурна принциповість? Як насправді проголосувала п'ятірка українських суддів? Деталі, які залишилися за лаштунками скандалу, – у розборі "Сьогодні".

Польща - Україна: Євробачення не має нас посварити. / Фото: Колаж: Сьогодні

Відразу уточнимо важливу деталь: Польща насправді отримала досить високу оцінку від України – 12 із 24 можливих. Щоправда, всі ці бали дали звичайні українці, які надіслали сотні тисяч платних SMS (по 5,31 грн.). А ось наше журі польському учаснику Крістіану Охману не дало нічого, через це вибухнув жахливий скандал.

Але як так вийшло? Адже одна із членкинь українського журі – співачка Ірина Федишин – запевняє, що дала Польщі 10 балів! Розбираємось.

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Як насправді проголосувало українське журі

Членами журі на Євробаченні-2022 від України були:

продюсер Вадим Лисиця (голова журі),

соліст "Пікардійської терції" Андрій Капраль,

співачка Ірина Федишин,

диригент та продюсер Андрій Яцків,

кінознавець та кінокритик, виконавчий продюсер телеканалу UA: КУЛЬТУРА Лук'ян Галкін.

Після скандалу всі вони так чи інакше пояснили свій "промах" із Польщею. Особливо емоційною була Ірина Федишин, яка не просто "обурювалася", а й навела у своєму Інстаграмі доказ того, що вона голосувала "правильно" – і дала Польщі цілих 10 балів.

Ірина Федишин виправдовується в Інстаграмі.

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І поки всіх суддів жорстко хейтять у соцмережах, Ірину лайкають і дякують десятки тисяч людей. А дарма…

Побачивши, що Федишин поставила Польщі цілих 10 балів, ми здивувалися, що у результаті від України поляк отримав нуль. І ми зайшли на сайт Євробачення, де знайшли результати голосування українського журі .

Там не вказані прізвища суддів – вони промарковані п'ятьма літерами: А, В, С, D, Е. Зі зведеної таблиці (у самому низу сторінки) видно, що ніхто з наших не дав Польщі 10 балів. Натомість вказано місця, на які українські члени журі поставили Польщу. Найвище з них – 7-ме. І його, судячи з посту у Фейсбуці дружини Вадима Лисиці дав поляку саме голова журі.

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Інші наші судді поставили Крістіана Охмана на 10-те, 11-те, 12-те та 15-те місця (з 25 учасників фіналу).

Результати голосування українського журі на Євробаченні

Українське журі – голосування за Польщу на Євробаченні 2022

Очевидно, що Федишин дала Польщі не 10 балів, а поставила поляка на 10 місце. І тут уже залишається тільки здогадуватися: Ірина переплутала місця учасників із балами чи всіх обдурила. Сподіваємось, все-таки перше.

Те, що не лише Федишин не розуміла, як голосувати, підтверджує і коментар іншого члена українського журі Андрія Капраля:

Усім, хто зараз трохи маніпулює цим питанням, хочу сказати: мені не соромно за оцінки, які я поставив нашим друзям (полякам). Але я не можу зрозуміти, як розраховується результат...

Швидше за все більшість членів нашого журі просто не зрозуміли правил голосування. І в результаті Польща в "українському рейтингу" опинилася на 11 місці. А всі, хто нижче за 10-те, отримують 0 балів.

Замість післямови

З одного боку – так, "невдобно вийшло" – Польща заслужила більшого від України. Бо, хоч це і конкурс пісні, але всі чудово розуміють, що політика на Євробаченні відіграє важливу роль.

Тому сподіватимемося, що поляки, на відміну від українців, не влаштують на всьому цьому "шабаш зради" і вибачать безладну дурість українського журі. Тим більше, що наш народ проголосував саме за Польщу. І зараз не час сваритися.

Від себе ж зауважимо: перш ніж ставати суддею, вивчіть закони та правила, за якими ви будете судити.