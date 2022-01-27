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Новий скандал на Нацвідборі: Аліну Паш можуть усунути від участі через поїздку до Росії

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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27 січня, 14:56
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Скандали навколо "Євробачення-2022" ніяк не вщухають! Днями Аліну Паш звинуватили у гастролях на території Росії
"Суспільне" не знайшло порушень вимог Нацвідбору на "Євробачення-2022" у Alina Pash.
"Суспільне" не знайшло порушень вимог Нацвідбору на "Євробачення-2022" у Alina Pash. / Фото: instagram.com/alinapash

Нещодавно оргкомітет пісенного конкурсу назвав імена восьми фіналістів Національного відбору "Євробачення-2022". Серед них і Alina Pash, яка увійшла до п'ятірки найперспективніших артистів Європи.

Втім, як виявилося, Alina Pash могла і не потрапити до переліку виконавців, які претендують представляти Україну на пісенному конкурсі.

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Артистку звинувачували у невідповідності вимогам Нацвідбору, і все через буцімто концерти на території РФ та тимчасово окупованих територіях України.

Аліна Паш
Аліна Паш / Фото: пресслужба

Натомість "Суспільне" не знайшло фактів порушення співачкою правил відбору. Зазначається, що організатори Нацвідбору опрацювали анкети учасників на їхню відповідність вимогам.

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Відеоінтерв’ю Alina Pash, яке зараз у мережі наводиться як доказ порушення вимог Нацвідбору, не містить жодного факту, що підтверджує порушення фіналісткою правил перетину кордону України, – йдеться у повідомленні.

За даними "Суспільного", Alina Pash надала гарантії, що не порушувала законодавство України й вимоги конкурсу. А її виступ у 2015 році відбувався на приватному заході українців у Криму, також перетин кордону відбувався з боку України.

Що відомо про артистку

Аліна Паш стала лауреатом престижної музичної премії
Аліна Паш стала лауреатом престижної музичної премії / Фото: instagram.com/alinapash

Аліна Паш народилась 1993 року на Закарпатті. З 13 років брала участь у вокальних фестивалях. Зокрема, "Буковинська зірочка", "Кришталеві Грона", "Кримські Хвилі". Також дівчина брала участь у програмі "Караоке на Майдані".

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У 2015 році брала участь у музичному шоу "X-Фактор", де посіла третє місце. Через три роки презентувала дебютний сингл та кліп Bitanga, а згодом роботу під назвою Oinagori.

Відомо, що у 2018 році російська компанія Bosco di Ciliegi організувала виступ співачки у центрі Сколково. Разом з Аліною там планували виступити українські гурти Yuko та "Щасливі люди".

Після цього було заплановано концерти у Москві на фестивалях "Дика м'ята" та Bosco fresh fest-2018, але їх скасували. Артистка пояснила, що "музиці не місце там, де є шум та ненависть".

Згодом користувачі Мережі знайшли допис 2015 року, у якому співачка розповідає про те, що літала на територію Криму вже після анексії через Москву. Втім, невдовзі цей текст було видалено.

Скріншот Facebook

Нещодавно ми розповідали, навіщо KALUSH Orchestra пішов на Нацвідбір та що відомо про скандал з Alina Pash.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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