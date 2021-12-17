Про що закон №5572, проти якого виступає Руслана та у чому його мінуси. Пояснення юриста

В українському музичному бізнесі розгорівся скандал через закон про авторські права та роялті, які отримують автори за використання своїх музичних творів. Детальніше про документ та його зміст – читайте нижче

Юрист розповіла про закон №5572, що стосується авторський та майнових прав. / Фото: Колаж: Сьогодні, ruslana.official

Днями Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 5572, що стосується авторських та майнових прав. Через цей документ українські культурні діячі розділилися на два табори. Зокрема, співачка Руслана виступала проти нього, через, що потрапила під шквал критики з боку колег.

"Сьогодні" поцікавилися в експерта щодо питання закону № 5572 та яке значення він має в Україні.

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Що пропонує закон про авторське право

Як пояснила юрист ЮФ Gracers Аліна Кушнір, мета цього закону – розблокування діяльності організацій колективного управління (ОКУ) у сферах публічного виконання та оповіщення музичних недраматичних творів. Також уникнення негативних наслідків припинення сплати роялті для українських митців та світової авторської спільноти.

Проте, фактично, пропонується знову скасувати акредитацію і повернути нас у той невпорядкований стан, в якому була наша індустрія до реформи 2018 року, – зауважила експерт.

На думку Кушнір, закон створить негативний вплив для всіх учасників правовідносин, зокрема, користувачів.

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Адже скасування акредитацій у позасудовому порядку створює невизначеність та позбавляє будь-якої впевненості у необхідності взаємодіяти з вже акредитованими організаціями колективного управління, – пояснила Аліна.

Які недоліки цього закону

За словами юриста, після реформи 2018 року почала вибудовуватись більш-менш стійка база регулювання правовідносин у сфері авторського права. Тож, на думку фахівця, ведені зміни до закону є несвоєчасними та непотрібними, зокрема через неактуальність.

Необхідність законопроєкту обґрунтовувалась "відсутністю акредитованих організацій колективного управління у кількох сферах". Ідеться про сфери публічного виконання музичних недраматичних творів з текстом і без тексту, у тому числі тих творів, які включені до складу аудіовізуальних творів, а також публічного оповіщення музичних недраматичних творів, – пояснила юрист.

Аліна Кушнір нагадала, що у 2021 році Міністерство економіки ухвалило рішення про акредитацію ОКУ: "Тобто фактично проблема уже вирішена".

Також на думку експерта, такий закон – це "крок назад". За її словами, проєктом пропонується "визнати такими, що не відбулися", вже оголошені конкурси та позбавити акредитації вже функціонуючі ОКУ, що суперечать заявленій меті проєкту.

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Акредитовані організації вже розпочинають роботу з управління майновими правами правовласників, факт прийняття змін запропонованих цим законом зупиняє цей процес та відкладає вирішення питання справедливих виплат авторам та виконавцям на невизначений термін, – наголошує Кушнір.

За словами Аліни, цей закон ще й створює перешкоди, адже "нові зміни унеможливлюють роботу вже створених інституцій і блокують, а не розблокують, їхню діяльність, створюючи при цьому хаос на ринку збору та виплати роялті".

Які проблемні питання захисту авторських прав в Україні

Експерт виділяє такі проблемні питання авторського права – сучасний рівень захисту авторських прав у Мережі та низький рівень правової культури громадян в сфері інтелектуальної власності.

Ми всі звикли слухати музику та дивитись фільми в Мережі безкоштовно, проте ці твори – чиясь власність, і на "перевиховання" знадобиться, на мою думку, з десяток років, – зазначає Аліна.

Також, експерт назвала недостатнє фінансування з боку держави заходів щодо боротьби з піратством; анонімність користувачів Мережі, що робить складним або неможливим пошук винуватих у правопорушенні осіб; недостатній рівень знань авторів та правоволодільців у сфері захисту авторського права тощо.

Як в інших країнах діє закон про авторське право

За словами експерта, найбільш розвиненими країнами в сфері авторського права є США, Японія та Китай, де суди жорстоко карають правопорушників.

Правова культура населення в США в цьому питані значно вища, а ніж у нас. Для американця сприймається як норма те, що потрібно платити за прослуховування музики або ж якщо хочеш завантажити пісню на свій гаджет, – додала юрист.

Нагадаємо, що дуже багато українських артистів і композиторів підтримують закон. Серед них Потап, Onuka, Валерій Харчишин, Катерина Павленко та інші.

А ось, наприклад, продюсер та чоловік Руслани Олександр Ксенофонтов вистпує проти закону про авторське право. На його думку, Верховна Рада відкрила скриньку Пандори.