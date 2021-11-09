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Естетичний оргазм: гола Даша Астаф'єва у ліжку викликала фурор у соцмережах

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
9 листопада, 12:32
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Українська співачка та модель Даша Астаф'єва знялася в пікантній фотосесії для Playboy. Артистка регулярно знімається для глянцевого чоловічого журналу
Даша Астаф'єва знялася в новій фотосесії.
Даша Астаф'єва знялася в новій фотосесії. / Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша Астаф'єва, яка оголосила про розлучення з нареченим, якого підозрювали у корупції, естетично позувала перед камерою на білих простинях з келихом смачного напою в руці.

Зірка постала на чорно-білому фото повністю оголеною. Варто зазначити, що у Даші неймовірно струнка фігура, і вона постійно це доводить. Ймовірно, артистка багато часу приділяє своєму фізичному здоров'ю і результат чудовий.

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Астаф'єва в новій фотосесії для Playboy. Фото: instagram.com/ua.playboy

До речі, на світлині Астаф'єва позує в новому образі – вона змінила зачіску на хвилясте каре з чубчиком. Безперечно такий стиль співачці пасує і робить її граційнішою.

Прихильники екссолістки гурту "NikitA" поцікавилися, у якому році була зроблена фотосесія. Втім, Даша пожартувала та сказала, що у квітні 1873 року.

Скріншот instagram.com/da_astafieva

Окрім цього, фани зазначили, що виконавиця має дуже молодий вигляд:

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  • Найкрасивіша жінка.
  • Естетичний оргазм.
  • Шикарна.
  • Найкраща.
Скріншот instagram.com/ua.playboy

Це вже не вперше Астаф'єва роздягається для фотосесій в стилі "ню". Її світлини зачаровують не тільки чоловіків, а й жінок. Адже Даша вміє показати граційність, красу та жіночність, що притягує увагу ніби магнітом.

Даша Астаф'єва у фотосесіях. | Фото: instagram.com/da_astafieva
Даша Астаф'єва у фотосесіях. / Фото: instagram.com/da_astafieva
Даша Астаф'єва у фотосесіях. | Фото: instagram.com/da_astafieva
Даша Астаф'єва у фотосесіях. / Фото: instagram.com/da_astafieva
Даша Астаф'єва у фотосесіях. | Фото: instagram.com/da_astafieva
Даша Астаф'єва у фотосесіях. / Фото: instagram.com/da_astafieva
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Популярність Даші Астаф'євої

Нагадаємо, що здобула популярність артистка, вигравши титул Playmate of the Month ювілейного журналу Playboy. Також вона була учасницею української "Фабрики зірок", ведучою телеканалу М1 та вокалісткою поп-дуету "NikitA".

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У 2007 році фотосесію Астаф'євої для українського випуску Playboy передрукували 15 видань журналу в усьому світі. А вже у 2008-му вона привернула увагу Г'ю Гефнера – засновника і шеф-редактора Playboy.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

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