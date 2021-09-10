Дівчина, яка звинуватила Талашко в зґвалтуванні, не піде до суду, а сам актор – на лікарняному

Днями скандал з українським актором і зіркою фільму "В бій йдуть лише "старі" Володимиром Талашко спалахнув з новою силою

Марія Смирнова-Матрос не звертатиметься до суду з заявою про зґвалтування з боку Талашко / Фото: Скріншот з YouTube, facebook.com/vladimir.talashko

IT-маркетолог Марія Смирнова-Матрос заявила, що Володимир Талашко згвалтував її у 2007 році. Тоді дівчині було 17 років. Однак йти із заявою в суд Марія не збирається – її метою було попередити тих, хто може зіткнутися з цим тепер.

Про це Марія Смирнова-Матрос розповіла в програмі "Твій день".

Немає часу і бажання. Моєю метою було оприлюднити ситуацію, щоб попередити тих, хто може з цим зіткнутися, – сказала дівчина.

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Сім'я дівчини, включаючи її чоловіка, в курсі того, що сталося. Через пережите Марія Смирнова-Матрос поки не готова стати матір'ю і проходить терапію.

У новому випуску "Сьогодні" на телеканалі "Україна" повідомили, що Володимира Талашко від викладання в КНУТКіТ ім. Карпенко-Карого не відстороненили, бо з кінця серпня він перебуває на лікарняному.

Що відомо про скандал з Володимиром Талашко?

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На початку серпня легендарного радянського та українського актора Володимира Талашка звинуватили в сексуальних домаганнях до абітурієнток і студенток Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Володимир Талашко є викладачем і художнім керівником факультету дикторів і тележурналістів.

Розповіді дівчат зібрав сценарист Богдан Панкрухін і розмістив у Facebook. В історіях описується, як Володимир Талашко під різними приводами (загалом – з освітньою метою) запрошував їх до себе додому.

Після цього він починав їх фотографувати оголеними, декого приводив до спальні і намагався схилити до інтиму.

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