Чарівна NK в жовтому бікіні прикрила стегна хусткою: Цариця морів!

Настя Каменських проводить останній місяць літа за кордоном. Ми вже писали подробиці сімейної подорожі співачки раніше.
У своєму Instagram-профілі NK поділилася чарівними фотографіями, зробленими під час прогулянки на яхті.
От би так починався кожний ранок, – написала в публікації Настя і ми з нею дуже згодні.
Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:
Виконавиця грайливо позувала на камеру і для сторіс. До свого жовтого купальника Настя підібрала хустку з принтом, яку зав'язала навколо стегон.
Фоловери Каменських не стримувалися в компліментах:
- "Як завжди чудова"
- "Дуже красива і дуже красиво"
- "Цариця морів Анастасія Каменських"
- "Фігура вогонь"
- "Шикарна"
Ще NK запостила в профіль серію нових знімків з Потапом, мамою і своєю компанією. Мандрівники на велосипедах покаталися хорватським островом Млет.
Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Настею Каменських:
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