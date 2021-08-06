Чарівна NK в жовтому бікіні прикрила стегна хусткою: Цариця морів!

Співачка разом із сім'єю та друзями відпочиває в Хорватії. Вона встигає не тільки міняти купальники, а й кататися островом на велосипеді

Настя Каменських показала струнку фігуру в купальнику / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменських проводить останній місяць літа за кордоном. Ми вже писали подробиці сімейної подорожі співачки раніше.

У своєму Instagram-профілі NK поділилася чарівними фотографіями, зробленими під час прогулянки на яхті.

От би так починався кожний ранок, – написала в публікації Настя і ми з нею дуже згодні.

Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:

Виконавиця грайливо позувала на камеру і для сторіс. До свого жовтого купальника Настя підібрала хустку з принтом, яку зав'язала навколо стегон.

Настя Каменських похвалилася формами в купальнику / Фото: instagram.com/stories/kamenskux

Фоловери Каменських не стримувалися в компліментах:

"Як завжди чудова"

"Дуже красива і дуже красиво"

"Цариця морів Анастасія Каменських"

"Фігура вогонь"

"Шикарна"

Скріншот: instagram.com/kamenskux

Скріншот: instagram.com/kamenskux

Ще NK запостила в профіль серію нових знімків з Потапом, мамою і своєю компанією. Мандрівники на велосипедах покаталися хорватським островом Млет.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Настею Каменських:

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