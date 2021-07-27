Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно

Бійка Фединчика

Що з МакSим?

Полякова про Машу

Сандрі Буллок - 57!

MELOVIN погрожували

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірково Українські

Дуже гаряче: Ані Лорак в крихітному золотому бікіні відпочиває в Туреччині

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
27 липня, 07:30
Копіювати лінк
Українська співачка Ані Лорак, яка працює в Росії, на тлі скандальної реакції Мережі на її приїзд до Одеси, підігріває інтерес шанувальників спокусливими фото
Ані Лорак в крихітному бікіні відпочила в Туреччині
Ані Лорак в крихітному бікіні відпочила в Туреччині / Фото: instagram.com/anilorak

Співачка влаштувала розкішний відпочинок на батьківщині свого колишнього чоловіка, в комфортабельній віллі на березі моря з особистим басейном і спортзалом. Мабуть, так співачка готується до концерту в Одесі, квитки на який вже майже розпродані.

"Зігріваємось променями сонця! Налаштовуємося на позитив!" – підписала вона серію знімків в Instagram, на яких в крихітному бікіні золотого кольору позує біля басейну.

Ані Лорак в крихітному купальнику відпочила в Туреччині
Ані Лорак в крихітному купальнику відпочила в Туреччині / Фото: instagram.com/anilorak

Реакція шанувальників не змусила себе чекати – їй написали багато компліментів в коментарях:

  • Яка красуня! Просто Діва.
  • Дуже гаряче! Хорошого вам відпочинку, любимо.
  • Нереальна красива! Яка засмага.
  • Красуня! Сексі! Гарного вам відпочинку і настрою!

Ані Лорак в крихітному бікіні відпочила в Туреччині
Ані Лорак в крихітному бікіні відпочила в Туреччині / Фото: instagram.com/anilorak

Виглядає співачка і справді чудово: підтягнуте тіло, стрункі ноги, сталевий прес і красива шоколадна засмага. Але все це не дається їй просто так – навіть на відпочинку Ані займається спортом, щоб підтримувати себе у формі. У Insta-stories вона показала який гарний у неї вигляд із залу, де вона займається на тренажері.

В тренді

Ані Лорак займається спортом на відпочинку в Туреччині
Ані Лорак займається спортом на відпочинку в Туреччині / Фото: instagram.com/anilorak

Раніше ми повідомляли, що Ігор Кондратюк придумав "новий репертуар" для Ані Лорак, яка збирається провести сольний концерт в Україні.

Дивіться інтерв'ю, в якому відомий український продюсер розповів про дружбу з Ані Лорак і про те, як він ставиться до її виступів в Росії:

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Що готує Одеський кінофестиваль-2021
Підтримуєте повернення до колишніх?
Новий колишній Джей Ло
Всі обговорюють
Машу Полякову захейтили в Мережі за пісню з матюками
Бути в курсі
Цитата дня

8 років тому я прийняв для себе рішення не публікувати фотографії зі старшим сином Платоном. Тоді на це було кілька вагомих причин, головна з яких - моє бажання захистити його від пильної уваги ... Минув час і я розумію, що він більше не потребує цього захисту. Він дорослий, яскравий, талановитий хлопчик. І я радий познайомити вас з ним.

Дмитро Шепелєв ведучий
Шепелєв показав обличчя сина від Фріске
Прем'єра "Дев'ять зовсім незнайомих людей" вже у серпні
Все, що потрібно знати про криповий мінісеріал
Цікаво
Сольник зірки
DOROFEEVA
31 липня/20:00
5 концертів липня

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти