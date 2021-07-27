Дуже гаряче: Ані Лорак в крихітному золотому бікіні відпочиває в Туреччині

Співачка влаштувала розкішний відпочинок на батьківщині свого колишнього чоловіка, в комфортабельній віллі на березі моря з особистим басейном і спортзалом. Мабуть, так співачка готується до концерту в Одесі, квитки на який вже майже розпродані.
"Зігріваємось променями сонця! Налаштовуємося на позитив!" – підписала вона серію знімків в Instagram, на яких в крихітному бікіні золотого кольору позує біля басейну.
Реакція шанувальників не змусила себе чекати – їй написали багато компліментів в коментарях:
- Яка красуня! Просто Діва.
- Дуже гаряче! Хорошого вам відпочинку, любимо.
- Нереальна красива! Яка засмага.
- Красуня! Сексі! Гарного вам відпочинку і настрою!
Виглядає співачка і справді чудово: підтягнуте тіло, стрункі ноги, сталевий прес і красива шоколадна засмага. Але все це не дається їй просто так – навіть на відпочинку Ані займається спортом, щоб підтримувати себе у формі. У Insta-stories вона показала який гарний у неї вигляд із залу, де вона займається на тренажері.
Раніше ми повідомляли, що Ігор Кондратюк придумав "новий репертуар" для Ані Лорак, яка збирається провести сольний концерт в Україні.
Дивіться інтерв'ю, в якому відомий український продюсер розповів про дружбу з Ані Лорак і про те, як він ставиться до її виступів в Росії: