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Одеса – це Україна: Олег Сенцов відреагував на обмовку Террі Гілліама

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
22 серпня, 13:13
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Український режисер і колишній політв'язень Олег Сенцов написав на своїй сторінці в Facebook: "Террі, Одеса – це Україна!". Цікаво, що Сенцов особисто знайомий з Гілліамом
Олег Сенцов пояснив Террі Гілліаму, що Одеса - це Україна
Олег Сенцов пояснив Террі Гілліаму, що Одеса - це Україна / Фото: Скриншот из видео, facebook.com/oleg.sentsov

Сьогодні в Мережі всі обговорюють, що відомий кінорежисер Террі Гілліам назвав Україну Росією. Прямо зі сцени церемонії закриття Одеського міжнародного кінофестивалю британець сказав "Дякую, Одеса, дякую, Росія".

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Дивіться, як це було:

Террі Гілліам назвав Україну Росією Відео: facebook.com/odesaiff

Ця новина викликала справжній резонанс в соцмережах. Відреагував на скандал і колишній політв'язень Кремля, письменник і режисер Олег Сенцов.

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У своєму Facebook-профілі він коротко написав:

Террі, Одеса – це Україна!

Цікаво, що Олег Сенцов особисто знайомий з Террі Гілліамом. Раніше він публікував в соцмережі фото з голлівудською знаменитістю, які ніби ілюструють казус, що трапився вчора на фестивалі.

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Раніше Олег Сенцов заявив, що його проєкт сімейної драми "Кай" не допустили до пітчингу Держкіно через його громадянську позицію і політичні погляди.

Тепер, за словами режисера, він не може знімати кіно в Україні.

Все, що я хотів, – це чесно знімати кіно, але я більше не зможу це робити. Принаймні в Україні та принаймні за цієї влади, – підкреслив Сенцов.

На початку цього року Олег Сенцов втрете став батьком. Подробиці – в сюжеті:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Не думаю, що для цієї влади я щось значу. Думаю, що вони мене не знають навіть. Тому у мене не було якихось очікувань з приводу цього концерту... У мене ніколи не було такого, щоб я ніде не виступала на День Незалежності. Але в роботі артиста завжди є момент, коли ти повинен зібрати себе в кулак і йти далі.

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