Одеса – це Україна: Олег Сенцов відреагував на обмовку Террі Гілліама

Український режисер і колишній політв'язень Олег Сенцов написав на своїй сторінці в Facebook: "Террі, Одеса – це Україна!". Цікаво, що Сенцов особисто знайомий з Гілліамом

Олег Сенцов пояснив Террі Гілліаму, що Одеса - це Україна / Фото: Скриншот из видео, facebook.com/oleg.sentsov

Сьогодні в Мережі всі обговорюють, що відомий кінорежисер Террі Гілліам назвав Україну Росією. Прямо зі сцени церемонії закриття Одеського міжнародного кінофестивалю британець сказав "Дякую, Одеса, дякую, Росія".

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Дивіться, як це було:

Террі Гілліам назвав Україну Росією Відео: facebook.com/odesaiff

Ця новина викликала справжній резонанс в соцмережах. Відреагував на скандал і колишній політв'язень Кремля, письменник і режисер Олег Сенцов.

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У своєму Facebook-профілі він коротко написав:

Террі, Одеса – це Україна!

Цікаво, що Олег Сенцов особисто знайомий з Террі Гілліамом. Раніше він публікував в соцмережі фото з голлівудською знаменитістю, які ніби ілюструють казус, що трапився вчора на фестивалі.

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Раніше Олег Сенцов заявив, що його проєкт сімейної драми "Кай" не допустили до пітчингу Держкіно через його громадянську позицію і політичні погляди.

Тепер, за словами режисера, він не може знімати кіно в Україні.

Все, що я хотів, – це чесно знімати кіно, але я більше не зможу це робити. Принаймні в Україні та принаймні за цієї влади, – підкреслив Сенцов.

На початку цього року Олег Сенцов втрете став батьком. Подробиці – в сюжеті:

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