Одеса – це Україна: Олег Сенцов відреагував на обмовку Террі Гілліама

Сьогодні в Мережі всі обговорюють, що відомий кінорежисер Террі Гілліам назвав Україну Росією. Прямо зі сцени церемонії закриття Одеського міжнародного кінофестивалю британець сказав "Дякую, Одеса, дякую, Росія".
Дивіться, як це було:
Ця новина викликала справжній резонанс в соцмережах. Відреагував на скандал і колишній політв'язень Кремля, письменник і режисер Олег Сенцов.
У своєму Facebook-профілі він коротко написав:
Террі, Одеса – це Україна!
Цікаво, що Олег Сенцов особисто знайомий з Террі Гілліамом. Раніше він публікував в соцмережі фото з голлівудською знаменитістю, які ніби ілюструють казус, що трапився вчора на фестивалі.
Раніше Олег Сенцов заявив, що його проєкт сімейної драми "Кай" не допустили до пітчингу Держкіно через його громадянську позицію і політичні погляди.
Тепер, за словами режисера, він не може знімати кіно в Україні.
Все, що я хотів, – це чесно знімати кіно, але я більше не зможу це робити. Принаймні в Україні та принаймні за цієї влади, – підкреслив Сенцов.
На початку цього року Олег Сенцов втрете став батьком. Подробиці – в сюжеті:
Ще новини на тему: