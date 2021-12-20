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Огнєвіч про почуття до переможця Холостячки: У моєму серці аболютна порожнеча

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
20 грудня, 10:00
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Шанувальники "Холостячки" атакують у Мережі Злату після її розставання з переможцем реаліті. Тож артистка вирішила остаточно прояснити ситуацію
Злата Огнєвіч заявила, що історія з Андрієм Задворним повністю закінчена.
Злата Огнєвіч заявила, що історія з Андрієм Задворним повністю закінчена. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/zadvornyi_andrii

Злата Огнєвіч, яка днями натякнула, що готова до нових стосунків, заявила фоловерам, що остаточно закінчила історію з Андрієм Задворним та поставила крапку у цих стосунках.

Дівчина наголосила, що Андрій особисто вирішив піти від неї через півтора місяці роману. Також артистка натякнула, що її почуття теж вже пройшли, як і у її екскоханого.

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Хоч і lovestories Злати та Андрія давно закінчилась, втім шанувальники вперто продовжують згадувати про їхні стосунки. Ба більше, деякі фоловери розповідають співачці, що публікує її колишній.

Ймовірно, через це у Огнєвіч увірвався тепрець і вона вирішила у Instastories звернутися до своїх фанів, щоб ті, перестали повідомляти їй про те, чим займається Задворний і що він пише.

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Я вас дуже хочу попросити: не надсилайте мені скріни Instastories Андрія, цитати з його постів, фотографії. Тому що мені від цього боляче і неприємно, – зауважила артистка.

Злата Огнєвіч розповіла, як змінилася після реаліті.
Злата Огнєвіч розповіла, як змінилася після реаліті. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/zadvornyi_andrii

Зазначимо, що Злата не сказала відверто про те, що у неї пройшли почуття до Андрія. Однак вона заявила, що відпустила його зі свого життя.

Ця особа добровільно пішла з мого життя. Я зачинила за ним двері й поставила крапку в цих стосунках, – наголосила дівчина.

За її словами, на цей момент у її серці "абсолютна порожнеча щодо цієї людини". Огнєвіч наголосила, що особисто вважає історію повністю завершеною.

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Нагадаємо, що Андій Задворний став переможцем "Холостячки-2". У фіналі Злата Огнєвіч зізналася йому в коханні, відмовивши фавориту – Дмитру Шевченку.

Проте вже через півтора місяці чоловік запропонував артистці закінчити історію кохання, так як у нього немає до неї романтичних відчуттів.

Згодом на Андрія обрушився шквал критики через його зізнання. Проте він не став мовчати та розставив вся крапки над "і".

Тим часом Злата Огнєвіч розповіла про зміни в житті після розриву з переможцем "Холостячки" та поділилась, як почувається зараз.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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