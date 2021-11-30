Величезна вишиванка і кілька валіз: Анна Неплях вирушила на фінал Міс Всесвіт

28 листопада "Міс Україна Всесвіт 2021" Анна Неплях полетіла на найбільший світовий конкурс краси "Міс Всесвіт", фінал якого цього року проводиться в Ізраїлі

Анна Неплях прилетіла на світовий конкурс краси

З собою Анна Неплях, яка мріє стати багатодітною мамою, відвезла сім валіз. Разом з одягом від українських брендів та вечірньою сукнею дубайського дизайнера, Анна відвезла національний костюм під назвою "Вишитий код України".

Його автор – модельєр Шевчук Наталія, прагнула показати різноманітність, багатство та унікальність вишивки різних регіонів в одному образі.

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Залежно від історичного регіону України орнаменти вишивок відрізняються деталями, кольором та власною унікальною технікою створення. Майстрині в процесі вишивання закладають у свій виріб не лише красу, а й символьний зміст, знаки свого роду, – говорить про костюм дизайнерка Наталія Шевчук.

Національний костюм Анни Неплях важить понад 15 кілограм / Фото: пресслужба

Каркасна спідниця вбрання прикрашена 25 п'яльцями з вишивками – це загальна кількість регіонів України, включаючи Донбас та Крим. Усі зображення відповідають традиційним орнаментам.

Корсет костюма сплетений із натуральної лози. Його фактура – данина поширеному в Україні мистецтву лозоплетіння. Квіти на плечовій конструкції саме ті, які використовуються в українських вінках.

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У створенні всіх елементів національного костюма було задіяно понад 10 майстрів різних ремесел: швачки, вишивальниці, майстриня з лозоплетіння, а також майстер з металу. Загальна вага образу становить понад 15 кг.

У конкурсі братимуть участь представниці 80 країн. "Міс Всесвіт 2020" мексиканка Адріана Меза передасть корону своїй наступниці.

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Фінал конкурсу транслюватимуть у всьому світі в ніч з 12 на 13 грудня (о 02:00 за українським часом).

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