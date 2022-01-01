Ох ці ноги! Каменських зачарувала гарячим новорічним луком (фото)

Для своїх шанувальників Настя Каменських, яка у "Новорічній Маскі" заспівала разом із Вєркою Сердючкою хіт "Попа як у Кім", записала привітання з новим роком.
Відео вона опублікувала у Instagram-профілі, де на неї підписано майже 5,5 мільйонів користувачів.
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Святковий лук артистки виглядає відвертим і водночас елегантним. На Каменських чорна сукня з декорованим корсетом та босоніжки на підборах.
Я загадала найпростіше, але найважливіше: здоров'я та щастя собі та близьким, досягнення поставлених цілей та море натхнення і любові, – написала в пості NK.
Образ Настя доповнила легким мейком та класичною укладкою із кучерями.
У коментарях підписники NK написали їй десятки компліментів та привітали з новим роком:
- "Шалено красива!"
- "Настя красуня"
- "Дуже гарні! Ох, ці ноги!"
- "Чарівна снігуронька!"
Раніше ми обговорювали інший відвертий образ Насті Каменських біля ялинки.