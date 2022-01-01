Ох ці ноги! Каменських зачарувала гарячим новорічним луком (фото)

Настя Каменських опублікувала стильний святковий аутфіт, в якому зустріла новий рік – дивіться фото

Настя Каменських показала чарівний новорічний образ / Фото: instagram.com/kamenskux

Для своїх шанувальників Настя Каменських, яка у "Новорічній Маскі" заспівала разом із Вєркою Сердючкою хіт "Попа як у Кім", записала привітання з новим роком.

Відео вона опублікувала у Instagram-профілі, де на неї підписано майже 5,5 мільйонів користувачів.

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Святковий лук артистки виглядає відвертим і водночас елегантним. На Каменських чорна сукня з декорованим корсетом та босоніжки на підборах.

Я загадала найпростіше, але найважливіше: здоров'я та щастя собі та близьким, досягнення поставлених цілей та море натхнення і любові, – написала в пості NK.

Настя Каменських показала святковий образ / Фото: instagram.com/kamenskux

Образ Настя доповнила легким мейком та класичною укладкою із кучерями.

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NK поділилася новими фото з шанувальниками / Фото: instagram.com/kamenskux

У коментарях підписники NK написали їй десятки компліментів та привітали з новим роком:

"Шалено красива!"

"Настя красуня"

Скріншот: instagram.com/kamenskux

"Дуже гарні! Ох, ці ноги!"

Скріншот: instagram.com/kamenskux

"Чарівна снігуронька!"

Скріншот: instagram.com/kamenskux

Раніше ми обговорювали інший відвертий образ Насті Каменських біля ялинки.