Океану Ельзи – 27! Слухаємо улюблені пісні культової української групи (відео)

Групу "Океан Ельзи" було засновано в 1994 році у Львові. Уже через рік відбувся перший виступ колективу, а в 1998-му ОЕ перебралися до Києва.
Сьогодні, на честь дня народження Океану Ельзи, учасники групи поділилися в соцмережах відео з каверами на пісню "Обійми". У ролику можна побачити шанувальників українського гурту з різних країн, зокрема Грузії, Казахстану, Південної Кореї.
Дивіться відео:
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На честь 27-го дня народження Океану Ельзи, ми також зібрали п'ять найулюбленіших пісень групи, які, впевнені, знаєте і ви.
Вище неба
Майже весна
Я так хочу...
Не йди
Обійми
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