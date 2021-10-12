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Океану Ельзи – 27! Слухаємо улюблені пісні культової української групи (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
12 жовтня, 15:03
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На честь дня народження ОЕ випустили зворушливе відео з каверами своїх фанатів із різних країн
Океан Ельзи святкують 27-річчя групи
Океан Ельзи святкують 27-річчя групи / Фото: instagram/okeanelzy_official

Групу "Океан Ельзи" було засновано в 1994 році у Львові. Уже через рік відбувся перший виступ колективу, а в 1998-му ОЕ перебралися до Києва.

Сьогодні, на честь дня народження Океану Ельзи, учасники групи поділилися в соцмережах відео з каверами на пісню "Обійми". У ролику можна побачити шанувальників українського гурту з різних країн, зокрема Грузії, Казахстану, Південної Кореї.

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Дивіться відео:

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На честь 27-го дня народження Океану Ельзи, ми також зібрали п'ять найулюбленіших пісень групи, які, впевнені, знаєте і ви.

Вище неба

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Майже весна

Я так хочу...

Не йди

Обійми

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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