Океану Ельзи – 27! Слухаємо улюблені пісні культової української групи (відео)

На честь дня народження ОЕ випустили зворушливе відео з каверами своїх фанатів із різних країн

Океан Ельзи святкують 27-річчя групи / Фото: instagram/okeanelzy_official

Групу "Океан Ельзи" було засновано в 1994 році у Львові. Уже через рік відбувся перший виступ колективу, а в 1998-му ОЕ перебралися до Києва.

Сьогодні, на честь дня народження Океану Ельзи, учасники групи поділилися в соцмережах відео з каверами на пісню "Обійми". У ролику можна побачити шанувальників українського гурту з різних країн, зокрема Грузії, Казахстану, Південної Кореї.

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Дивіться відео:

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На честь 27-го дня народження Океану Ельзи, ми також зібрали п'ять найулюбленіших пісень групи, які, впевнені, знаєте і ви.

Вище неба

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Майже весна

Я так хочу...

Не йди

Обійми

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